Djammen: De regio-piratenbeat van Het Combo Koedijk

De grondleggers van dit genre: Mark ten Hoor uit Meppel en Alfred Nooij uit Ruinen. Het Combo Koedijk.

Regiopiratenbeat

"We maken neo-garage met piratenbeat", vertelt zanger Mark ten Hoor. Garagerock dat hand in hand gaat met piratenmuziek en jaren zestig beat. Hoe het klinkt laat zich slecht in woorden vatten en moet eigenlijk gehoord worden. Ten Hoor vertelt dat het genre voorkomt uit zijn voorliefde voor indie, punk en alternatieve muziek. "Dat gecombineerd met het boerse en meer regionale. Dat is iets, dat had ik al heel lang in mijn hoofd." In 2008 is het idee gerealiseerd en werd het Combo geboren. Ten Hoor en Nooij worden muzikaal ondersteund door garagelegendes Arjan Spies (Mark and the Spies, The Kik), Peter Kroeze (The Miracle Men, The Keefmen) en bassist Gerhard Rinsma (The Krontjong Devils, The Firebirds).

Drenthe

"Als ik een tekst schrijf in het Engels, dan stel ik me daarop in en als ik 'm in het Drents schrijf stel ik me daar weer op in", vertelt de zanger, die naast deze band nog een Engelstalige garagerockband heeft. Een groot deel van de teksten is in het Drents (met een enkel uitstapje in het Duits). "Het is wel meer een Drents accent dan dat ik het echt praat", zegt Ten Hoor bescheiden. "Maar het is wel zo", valt Nooij hem bij. "Jouw moeder, die kan alleen maar Drents denk ik. En mijn vader en moeder die praten het ook. Wij horen het gewoon heel veel om ons heen." Het voelt volgens de mannen wel als thuis, de Drentse taal.

Railtender

De liedjes van het Combo zijn kleine verhaaltjes van alle dag. Dingen die men in de regio tegenkomen kan. Zoals toeren door de provincie, een baaldag hebben en patat bestellen, of een ode aan de railtenders van de NS. "Dat nummer gaat over zo'n karretje die vroeger door de trein heen reed met Snickers en Marsen en koffie en zo. Daar gaat het over", lacht Nooij. Volgens Ten Hoor gaan de nummers niet over wereldproblematiek.

"Als je samen bij elkaar bent dan ontstaat er een idee en je vult elkaar dan aan. Ja, dat is gewoon leuk om te doen", besluit Nooij. Het Combo Koedijk heeft in ieder geval nog genoeg nummers op plank liggen om, naast de platen die ze al hebben uitgebracht, de studio weer in te duiken en dat gaat waarschijnlijk binnenkort gebeuren.