LTO Noord niet enthousiast over mestvisie minister Schouten

LTO Noord is niet blij met de visie die minister Carola Schouten van Landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het meststelsel. Schouten wil het mestbeleid op de schop gooien, om het eenvoudiger te maken. Maar volgens Jan Bloemerts van LTO Noord is de visie "te algemeen. Het doet het ondernemerschap van de boeren geen goed", zegt hij.

Melkvee- en rundvleesveehouders moeten als het aan de minister ligt al hun mest op eigen grond of bij een bedrijf in de buurt uitrijden. Ze kunnen daar onderling afspraken over maken. Varkens- en geitenhouders die hun mest niet in de buurt kwijt kunnen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om die af te voeren naar een mestverwerker. Doel daarvan is om het beleid eenvoudiger te maken en fraude te voorkomen.

'Ongewenste keuzes'

Bij de totstandkoming van deze visie zijn de boeren niet betrokken. Geen goede zaak, aldus Bloemerts. "We wisten al een tijdje dat de brief eraan zat te komen. Met LTO hebben we aangegeven dat we graag wilden meepraten, maar daar heeft de minister niet voor gekozen. Je krijgt nu ongewenste keuzes wat betreft kunstmestgebruik."

Het belangrijkste argument waarom LTO niet enthousiast is, is het "te generieke beleid. Er zitten bepaalde lijnen in die dubbel uitgelegd kunnen worden." Daarmee doelt Bloemert op het mest in de buurt uitrijden. "Over welke afstanden gaat het bijvoorbeeld? In Drenthe werken melkveehouders en akkerbouwers goed samen, maar de vraag is of dat nog kon."

Ook op het vlak van gebiedsgerichte aanpak is er een algemeen beeld geschetst door Schouten. Ook wil ze de waterkwaliteit verbeteren. Als die in bepaalde gebieden slecht blijft, wil zij kunnen ingrijpen. Bloemerts: "Het is heel breed en kan dus voor de boeren grote gevolgen hebben. Deze wijze frustreert."