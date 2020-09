Ik wil een coronatest, maar ik moet wachten. Hoe kan dat?

Het is iets dat veel mensen met een lichte verhoging of verkoudheidsklachten bezighoudt. Hoe kan het dat ik niet binnen 24 uur getest kan worden? Mensen willen snel getest worden om weer aan het werk te kunnen.

Volgens woordvoerder Bart Raaijmakers van GGD Drenthe ligt het probleem bij de capaciteit in het laboratorium. "Wij hebben genoeg mensen die kunnen testen, we hebben genoeg teststraten, voldoende mensen om bron- en contactonderzoek te doen. Daar ligt het niet aan."

GGD Drenthe mag 700 à 800 tests inleveren bij het lab om te laten onderzoeken. "Er zijn momenteel meer aanvragen dan dat er capaciteit is."

Maar hoe komt het dan dat wanneer ik de coronatestlijn bel ik wel terecht kan in Heerenveen en Utrecht, terwijl in Drenthe volgens de GGD genoeg plek is? Dat probleem zit bij de landelijke GGD-GHOR.

Tijdslots

"Je zit met tijdslots. Als je belt dan kijkt het systeem 48 uur vooruit, het systeem ziet dan dus geen plek in Drenthe. Mogelijk is er in de 48 uur nog wel plek in Utrecht of Heerenveen", laat woordvoerder Sonja Kloppenburg van de GGD-GHOR weten. "Bel je een half uurtje later dan kan er ineens een nieuw tijdslot zijn geopend waar wel plek in Drenthe is."

Kloppenburg vergelijkt het testen met boodschappen doen. "Als het bij de ene winkel zo druk is dat je niet meer naar binnen kan, dan ga je naar een winkel verderop. Een half uurtje later kan die eerste winkel weer rustig zijn."

Volgens Kloppenburg is het zo druk met mensen die getest willen worden dat het lijkt alsof de coronatestlijn niet meer werkt. "Mensen gaan steeds opnieuw bellen om te kijken of ze er door kunnen komen." Ook volgens haar ligt het probleem niet bij de GGD. "Het probleem zit bij het lab!"

De labcapaciteit wordt ingekocht en verdeeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Alleen testen met klachten

Bart Raaijmakers van de GGD Drenthe drukt de mensen op het hart om zich alleen te laten testen als ze klachten hebben. "Sommige mensen bellen omdat 'ze het zeker willen weten', maar mensen moet zich alleen testen met klachten."

Volgens Raaijmakers staat de GGD Drenthe in de startblokken om extra te gaan testen. "Er wordt gewerkt om de labcapaciteit te vergroten. Wij wachten op bericht."

Commerciële tests

Wat ook meespeelt is dat er vaker commerciële testkits worden ingezet om sneller te testen. Volgens voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, Marco Out, is dat geen goed idee.

"Je loopt het risico dat er capaciteit verkocht wordt aan commerciële partijen. Dat is een prijsopdrijvend effect en dat lijkt met onwenselijk." Ook zegt Out in een live-gesprek met het Dagblad van het Noorden dat hij zich afvraagt of het commercieel testen op de achtergrond wel goed gaat. "Doen ze wel goed bron- en contactonderzoek? Als dat misloopt kan dat problemen opleveren."

Het ministerie van VWS was niet bereikbaar voor een reactie.