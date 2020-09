Kunstenaar Ribal werkt aan animatiefilm vanuit AZC in Emmen

Van stoelen en kasten tot gordijnen, ze zijn op iedere locatie gelijk. Ribal verwerkt deze objecten al langere tijd in zijn kunst en werkt op dit moment aan een animatiefilm.

"Ik geloof dat kunstenaars altijd dingen uit hun omgeving gebruiken om hun gevoelens te uiten en kunst te kunnen maken", vertelt Ribal, terwijl hij voor zijn computer zit. Op zijn scherm is een schip te zien dat met een flinke snelheid voorbij vaart. Het is op het eerste gezicht een normaal schip, maar als je beter kijkt, zie je dat het is opgebouwd uit een bed, een lockerkast en een vlaggenmast die is gemaakt van een gordijn. "Op alle zeven azc-locaties waar ik was zag je deze objecten, allemaal precies gelijk."

Geen controle

Uiteraard heeft het schip, en vooral de onderdelen, een betekenis. "Het schip is stuurloos met deze materialen. Eenmaal aan boord heb je geen controle meer", vertelt Ribal. "Het enige wat je kunt doen is afwachten waar je terechtkomt." Ondertussen loopt de animatiefilm op het scherm verder. Te zien is een soort boulevard, geïnspireerd op de pier van Scheveningen.

Staatloos

De animatiefilm waar Ribal aan werkt is tot in de puntjes realistisch. Het golvende water met daarop de glinsteringen van de zon, maar ook de meeuwen die voorbij vliegen en de bijbehorende geluiden zijn levensecht. Op de pier staat bovendien een azc-gebouw, dat ook volledig overeenkomt met de echte opvanglocatie in Emmen. Ribal werkte voordat hij in Nederland kwam, als assistent-architect en leerde daardoor 3D-tekenen. Als staatloos Palestijn kwam hij drie jaar geleden in Nederland terecht en sindsdien is zijn toekomst volledig onzeker.

Op het scherm zien we inmiddels een reuzenrad, eentje zoals ook in Scheveningen te zien is. Al heeft dit rad geen cabines waarin je kunt zitten, maar alleen plastic azc-stoelen. "Het is grappig, maar ook triest: er is geen veiligheid of controle. Normaal zit je in een cabine die dicht is en daarin ben je veilig. Maar in deze situatie zijn we niet veilig. Dat wil ik hiermee vertellen", aldus Ribal.

Instagram

De kunst van Ribal is te zien op zijn Instagram-account. Verder exposeerde hij zijn werk onlangs op een tentoonstelling in Amsterdam. Het CBK in Emmen heeft aangegeven ook interesse te hebben in zijn werk. De animatiefilm van Ribal is nog in de maak, hij hoopt die binnenkort af te ronden.