'Zijn vriendin heeft nog drie kippen kunnen redden'

Geboren Hoogevener Rolf Pot ziet de toekomst weer wat zonniger in. Hij woont nu 42 jaar in Santa Cruz, Californië en verhuurt daar in de omgeving huizen. Drie weken geleden werden die huurwoningen bedreigd door de bosbranden die woedden in de Amerikaanse staat.

In de omgeving zijn de branden inmiddels grotendeels onder controle. "Er zijn in dit gedeelte geen huizen meer in gevaar", laat Pot weten. "In het begin was ik wel een beetje bang voor de brand. Ik had de verzekeringsman al gebeld, met de vraag: 'Hoe doen we dit?', maar gelukkig is het voor mij goed afgelopen." Slechts één huis van hem staat op een plek waar de vlammen dicht bij kwamen. "Het vuur zat binnen een kilometer van het huis."

"Nu kom je er pas achter wat iedereen is overkomen", gaat hij verder. Volgens Pot zijn er zo'n 960 huizen en 300 schuurtjes afgebrand in de omgeving van zijn huurhuizen. "Ik heb de cijfers nog even opgezocht: 34.000 hectare bos is afgebrand."

Yuji

Zijn huurders zijn inmiddels allemaal weer naar hun huizen teruggekeerd. "Iedereen is tevreden, want ze wonen er weer", klinkt het opgelucht. Toch merkt Pot wel wat de vuurzee heeft aangericht. Een vriend van hem woont op een bergje.

"Ja, Ronald Donkervoort, die komt van oorsprong uit Den Haag. Hij deelt dat bergje met een Japanner, Yuji." Volgens Pot heeft het huis van Donkervoort geen schade. "Misschien is zijn huis een beetje verzakt, vanwege de hoeveelheid water die helikopters hebben neergestort op zijn berg. Maar het huis van Yuji is helemaal afgebrand."

Yuji is een bekende in de muziekwereld en had een opnamestudio aan huis. "Alle dure apparatuur is weg. Hij heeft nog wel zes gitaren kunnen redden en zijn vriendin nog drie kippen." Yuji heeft nog wel geprobeerd om nog meer te redden, maar dat is niet gelukt. "De rook was zo dik, hij kon het huis niet meer in."

'Het heeft zo moeten zijn'

Pot heeft mede daardoor zijn deur geopend voor zijn nieuwe Japanse vriend. "Dat vind ik wel leuk. Dat is een geluk bij een ongeluk. Later ga ik hem helpen op de berg met het opnieuw opbouwen van zijn huis." Yuji heeft al wel een idee wat hij weer op zijn plek op de berg wil hebben. "We gaan een Yurt bouwen, zo'n Mongolische tent met een haardvuur erin. Daar is hij heel enthousiast over."

Volgens Pot kijkt Yuji inmiddels anders tegen dingen aan. "Hij heeft heel veel materiële dingen verloren, maar er zijn hele andere dingen in het leven. Wat is belangrijk? Het is een hele ommekeer, maar hij houdt zich goed. Hij heeft wel pijn natuurlijk."

Ook de huisgenoot van Pot is blij met de komst Yuji. "Mijn hond kan het goed vinden met zijn hond. Het heeft zo moeten zijn." Volgens Pot brengen de bosbranden mensen samen. "Er is genoeg gaande in de gemeenschap. We moeten weer vanaf het begin af aan beginnen. We moeten proberen eroverheen te komen."

Gevaar nog niet geweken

Yuji probeert er nu bij Pot het beste van te maken. "Een vriend van hem leent hem een versterker. Vervolgens komt een man het huisje naast me huren. Blijkt dat diezelfde kerel te zijn waar Yuji de versterker van kan lenen. Die staat hier dus al. Een mooie samenloop van omstandigheden."

Ondanks dat hij de toekomst weer wat positiever inziet, merkt hij ook wel dat het gevaar nog niet helemaal is geweken. "Er dreigt weer brandgevaar. Het is inmiddels veertig graden hier."

In de omgeving waar Pot woont is één persoon overleden als gevolgen van de bosbranden. "Hij heeft de adviezen om in een weiland te gaan staan niet opgevolgd. Zijn buurman gaf een verkeerd advies en even later vonden ze zijn auto uitgebrand terug."

Lees ook: