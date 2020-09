Raad van State weer aan zet in gekissebis rond woonzorgcomplex Norg

De gemeenteraad van Noordenveld, die vanavond voor het eerst sinds maanden weer eens fysiek vergaderde, stemt in met het nieuwe bestemmingsplan voor het terrein van voormalig pretpark De Vluchtheuvel. Op die locatie aan de Donderseweg in Norg moet een woonzorgcomplex komen.

De gebouwen mogen van een raadsmeerderheid binnen dertig meter afstand van een naastgelegen recreatiewoning gebouwd worden. Een besluit dat overigens nog goedgekeurd moet worden door de Raad van State. Want de eigenaar van de recreatiewoning wil niet dat het complex op mogelijk tien meter van zijn woning komt te staan. Omdat hij en de gemeente het daarover niet eens werden, stapte de man eerder dit jaar naar de Raad van State.

Toch dichterbij bouwen

De hoogste bestuursrechter constateerde dat de gemeente daarmee niet aan de afstandsrichtlijnen voldeed van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast gaf de rechter de gemeente het advies om toch echt een minimale afstand van dertig meter aan te houden tussen de nieuwbouw en de recreatiewoning van de buurman. Maar nn het nieuwe bestemmingsplan staat het college zorggebouwen tóch binnen die straal van dertig meter van de woning toe.

Dit is een truc om je zin te krijgen. College, neem je verlies en geef het vertrouwen aan de inwoners terug" Gerbrant Fennema - D66-fractievoorzitter

Of een zorggebouw op tien of dertig meter van een recreatiewoning mag staan, heeft te maken met de druk op het milieu van het type gebouw. Door de functie van de gebouwen aan te passen, willen B&W de projectontwikkelaar toestaan om niet op dertig maar op 25 meter van de recreatiewoning te bouwen. Concreet wil het college in het bestemmingsplan vastleggen dat gebouwen, waarin bijvoorbeeld een kliniek of dagbesteding komt, wel op tien meter van de recreatiewoning mogen staan.

Trukendoos

"Beleidstrucjes", noemen verschillende raadsleden het goochelen met de milieutypen. "Dit is een truc om je zin te krijgen. College, neem je verlies en geef het vertrouwen aan de inwoners terug", riep D66-fractievoorzitter Gerbrant Fennema richting wethouder Henk Kosters. Die ontkent met klem dat er sprake zou zijn van bestuurlijke trucs.

Kosters: "De Raad van State zei dat we óf beter moesten onderbouwen waarom het bestemmingsplan er zo uit moet zien, of we moesten met een nieuw bestemmingsplan komen. We denken met deze aanpassing te voldoen aan de VNG-richtlijnen."

Plan van de baan?

De wethouder zegt in gesprek te zijn gegaan met de projectontwikkelaar van het terrein. Die liet volgens Kosters weten weinig heil meer te zien in het plan, als er op minstens dertig meter afstand van de recreatiewoning gebouwd moet worden. "De projectontwikkelaar moet dan opnieuw naar de tekentafel. Dat betekent dus dat het plan dan van de baan is", aldus Kosters.

Het hele project dertig meter opschuiven is volgens Kosters ook onderzocht, maar dat blijkt niet mogelijk. Op die locatie ligt een belangrijk stuk natuur en de provincie Drenthe staat niet toe dat daarop gebouwd wordt.

