Restauratie hekken Gouverneurstuin Assen gaat voorspoedig

Jaren van weer en wind hebben de stalen hekwerken aangetast en dus is restauratie nodig. Sommige onderdelen zijn compleet weggeroest, de punten zijn stomp en het geheel mag wel eens een likje verf krijgen. In de tussentijd staan er ijzeren dranghekken rondom het park.

Roestige hekken

Smid Wessel Kwint heeft een grote werkplaats achter zijn huis, maar de 70 hekdelen nemen bijna de gehele ruimte in beslag. Langs de muren rijen met pas geslepen en bijgewerkte hekken, maar ook delen waar zoveel roest op zit dat het staal er met een paar ferme tikken van een hamer afspat. Voor Kwint is het een mooie klus. "Het is niet het oudste hekwerk en ook niet monumentaal, maar wel imposant en een flinke klus."

Als een mes door boter gaat de cirkelzaag van Kwint door de stalen spijlen van de hekken. Met een slijpmachine gaat de laag roest van de nog bruikbare onderdelen en anders maakt hij ze opnieuw. Vooral de ijzeren voetdelen van de hekken zijn nodig aan vervanging toe. "Sommige voeten zijn compleet weggeroest. Je krijgt dan dat de hekken soort van gaan zweven en dat kan ook best gevaarlijk zijn", vertelt Kwint. De nieuwe voet zaagt de smid zelf op maat en last hem aan het bestaande hekdeel.

Klaar in oktober?

Kwint haalde de hekken begin juli weg en is sindsdien met drie man sterk bezig met de restauratie. Een klus die zeker een maand of drie á vier in beslag zal nemen, denkt de smid. "Het hangt er helemaal vanaf in welke staat de hekken zijn, maar het schiet al op. Hopelijk kunnen we ze over een maand weer terugplaatsen aan de Torenlaan", aldus Kwint.

De groot deel van de hekken is inmiddels klaar. Na het snijden, slijpen en lassen gaan de hekken nog eens in de verf. Daarna kan de smid ze weer op hun oude plek terugzetten. Kwint: "Het hangt een beetje vanaf wat er mee gebeurt, maar in principe moeten ze nadat ze klaar zijn weer een jaar of twintig mee kunnen."

