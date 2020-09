Maranathakerk in Assen wijkt voor appartementencomplex van Actium

De Maranathakerk aan de Nobellaan in Assen gaat tegen de vlakte. Er komen 50 appartementen van Actium Wonen. Het is de bedoeling dat het complex in vier tot zes bouwlagen wordt opgetrokken. Begin volgend jaar moet de bouw beginnen, over een jaar is de oplevering.

Bewoners van omliggende straten zijn afgelopen week door de gemeente per brief geïnformeerd over de toekomstige herontwikkeling van kerkgebouw en omliggende grond. Het college gaf er al groen licht voor.

Kerkgebouw te groot

Het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Assen-west kwam vorig jaar te koop, omdat het veel te groot is geworden voor de krimpende kerkgemeente. De kerk biedt plek aan 1000 mensen, terwijl er nog maar 450 kerkleden zijn.

Afgelopen jaar is er druk gespeculeerd over wat er op deze plek zou komen. De vrees van omwonenden, vooral die in de Klenckestraat en de Nobellaan, was al dat een projectontwikkelaar de boel zou opkopen, om er een hoog appartementencomplex neer te zetten.

Bedenkingen in buurt

Dat Actium het nu gekocht heeft, maakt dat voor de buurt niet anders. Er komt meer hoogbouw, en daar is lang niet iedereen blij mee. Over de hoogte van vier tot zes bouwlagen zijn bedenkingen.

Actium kocht de kerklocatie in mei van het kerkbestuur, deze maand volgt de overdracht. De exacte ruimtelijke invulling van de plek staat volgens manager Marcel van Halteren van Actium Wonen nog niet definitief vast. Dat moet nog concreet uitgewerkt worden en er volgt eind dit jaar of begin volgend jaar nog een informatieavond voor de buurt. 'We willen met de buurt bespreken, hoe we de locatie tot ieders tevredenheid mooi kunnen invullen." Zodra er concept-tekeningen zijn, komt er een informatieavond van Actium en gemeente.

Een- en tweepersoons huishoudens

Maar zoals de plannen er nu voorstaan, komen er 50 huurappartementen voor een- en tweepersoons huishoudens. Volgens Van Halteren zal de huurprijs rond de 620 euro liggen, zodat huurders nog in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

Actium Wonen kan de locatie goed gebruiken, om haar woningbestand uit te breiden. Uit de woningmarktmonitor van afgelopen jaar blijkt dat het aantal woningzoekenden in in Assen op de wachtlijst met 7 procent toegenomen is naar ruim 8700. Bijna 1000 van die mensen is daadwerkelijk actief op zoek naar een huurwoning.

Vijf jaar wachttijd

De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in Assen is ruim vijf jaar. Bijna 90 procent van de woningzoekenden betreft een- en tweepersoons huishoudens, de doelgroep waarvoor Actium straks nieuw bouwt op de plek van de Maranathakerk.