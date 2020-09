Drents bedrijf wint Jaarprijs Goede Voeding: 'Het is een enorme eer'

"In de foodsector weten we hoe prestigieus de Jaarprijs Goede Voeding is", zegt directeur Jan Buining. "Dus het geeft heel veel kleur om vier jaar na de start van TastyBasics niet alleen genomineerd te zijn, maar ook uitgeroepen te worden tot winnaar. Dat is een enorme eer."

Minder zout, suiker en verzadigd vet

De prijs is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om gezondere producten te maken, waardoor het voor consumenten ook makkelijker wordt om in de supermarkt voor een gezonder product te kiezen. "Als jury letten wij erop dat er in de producten minder zout, suiker en verzadigd vet zit en meer vezels", legt jurylid Hans Kraak uit. "Daarnaast letten we ook nog op de communicatieve kant, want wat zegt een bedrijf over het product? Is een product bereikbaar voor een groot deel van de bevolking? En is het betaalbaar? Als bedrijven binnen een categorie producten, bijvoorbeeld ontbijtgranen, een betere variant maken, dan willen wij dat als jury waarderen en stimuleren."

Het bedrijf is vier jaar geleden ontstaan uit het bedrijf Food Basics, specialist in grondstoffen voor levensmiddelen en diervoeder. "Wij gebruiken als grondstoffen hele producten en halen er dus geen voedingsstoffen uit. We gebruiken geen producten waarbij door bewerking calorieën en koolhydraten zijn geconcentreerd ten koste van voedingswaarden", legt Buining uit.

Verbeterpunt

Volgens de jury is er nog wel een verbeterpuntje, namelijk de communicatie. "Op de verpakking staat 'echte voeding'. Dan gaan meteen de antennes van de jury omhoog, want is andere voeding geen echte voeding? Het is een beetje een vage term in onze optiek. Dat zouden ze kunnen verbeteren. Leg dan uit wat echte voeding is. Dan doen ze het helemaal perfect", zegt Kraak.

De toekomstplannen voor het bedrijf zijn in ieder geval duidelijk. "Wij zeggen heel ambitieus, een beetje on-Drents, dat wij over vijf jaar het gezondste merk van Nederland willen zijn", vertelt Buining. "Wij willen laten zien dat de dagelijkse producten ook gezond kunnen en dat je niet hoeft in te leveren op smaak. Gezonde voeding kan heel lekker zijn. Dat gaan wij bewijzen."