Corona nekt Protos Weering, geen zaalvoetbaltoernooi dit jaar

"Eigenlijk was het besluit snel genomen", laat voorzitter Gradus Zwiers weten. "We zijn unaniem tot deze beslissing genomen." Het is voor het eerst in 44 jaar tijd dat het zaalvoetbaltoernooi niet doorgaat. "Door weersomstandigheden, sneeuw en ijzel, hebben we het wel eens moeilijk gehad, maar dat heeft nooit een afgelasting tot gevolg gehad."

Snel duidelijkheid

Zwiers wilde vroegtijdig een besluit nemen. "In juli hebben we gezegd dat we in september de knoop wilden doorhakken. We hadden nog stille hoop op een vaccin of dat de situatie zou verbeteren, maar dat zit er helaas niet in." Een editie zonder publiek was ook geen optie voor de organisatie. "Protos Weering zonder publiek is ondenkbaar. Het toernooi is groot geworden dankzij de sfeer van het publiek. Het is uitgesloten dat we voor lege tribunes zouden gaan spelen."

Hoogeveen kan in december en januari dus niet de titel verdedigen en de liefhebbers moeten een jaar geduld hebben. "Hopelijk wordt alles snel weer normaal, zodat we volgend jaar aan editie 44 kunnen beginnen."