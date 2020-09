Platform Storm en buitendorpen Emmen eisen bouwstop windparken

Platform Storm, het Democratisch Initiatief Energie en EOP De Monden, die de buitendorpen rondom Nieuw-Weerdinge in de gemeente Emmen vertegenwoordigt, willen via een civiele procedure de bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën en de drie locaties in Emmen tegenhouden. De advocaat van de platformen heeft in een brief de ontwikkelaars gesommeerd de bouw per direct te staken.

De platformen grijpen een recent arrest van het Europese Hof van Justitie aan, dat volgens hen stelt dat de vergunningen van de windparken in strijd zijn met de EU-regels.

'Te weinig oog voor omgeving'

"Het Europese recht overheerst volgens ons het Nederlands recht", legt Platform Storm-voorman Jan Nieboer uit. "In de Nederlandse wetgeving staat dat de omgeving niet hoeft mee te praten bij de komst van zulke grote installaties als windparken en zonneparken. Het arrest van het Europese Hof zegt van wel." Daarnaast vinden de platformen dat er te weinig oog voor de omgeving is geweest en te weinig aandacht op het gebied van de gezondheid voor de omwonenden.

'Goede kans'

Nieboer en consorten hebben daarom een nieuwe advocaat in de arm genomen: Peter de Lange uit Barendrecht. "We denken dat we met hem een goede kans maken. We hebben ook bij de Raad van State gezegd toen: Er is niet naar ons geluisterd. Toch is de vergunning afgegeven." Volgens Nieboer sluit het arrest van het Europese Hof daarom 'honderd procent' aan bij het gevoel wat in de omgeving speelt.

De bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën is inmiddels in volle gang. Daar komen 45 windturbines met een hoogte van ruim 210 meter. Naar verwachting is dit windpark medio volgend jaar klaar.

Emmen

Een ander verhaal is de ontwikkeling van de windturbines in de gemeente Emmen, op drie locaties. Deze ontwikkeling is nog niet zover, vanwege een tekort aan netcapaciteit, maar voor alle zekerheid gaat EOP De Monden mee in de civiele procedure. "Wij gaan daar in mee omdat er iets aan gedaan moet worden als het in strijd is met de regels", verklaart Wim Katoen van EOP De Monden, die de belangen van de inwoners van Nieuw-Weerdinge, Emmer-Erfscheidenveen, Emmer-Compascuum en Roswinkel behartigt.

De EOP heeft daarom ook het college en de gemeenteraad aangeschreven om dit punt te agenderen tijdens een raadsvergadering. Ook kartcircuit Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge haakt aan. Wanneer de rechter zich over deze kwestie buigt, is nog niet bekend.