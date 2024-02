Klazienavener (34) bestraft om naakt slapen naast bejaarde vrouw (84)

"Ronduit aanstootgevend en onfatsoenlijk", noemde de rechter het gedrag van een 34-jarige man uit Klazienaveen. De dertiger klom vorige zomer door een openstaand raam een woning binnen en ging met een ontbloot onderlichaam bij een 84-jarige vrouw in bed liggen.

De man is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij kreeg de straf ook omdat hij in die periode in zijn woonplaats vrouwen confronteerde met zijn geslachtsdeel.