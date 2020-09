Royal Holland Eelde gaat over op online veiling

In het magazijn worden de producten gefotografeerd, zodat de inkopers nog steeds kunnen zien wat ze kopen. De bloemen zullen dan niet meer op de karren langsrijden, maar op de schermen worden getoond. Bieden kan via internet met een laptop vanaf de tribune in Eelde, maar het zou in principe overal ter wereld kunnen.

Nieuwe veilingsysteem is 'state of the art'

Volgens locatiedirecteur Thomas Bugel is de innovatie erg welkom. "De systemen hier in Eelde zaten eigenlijk aan hun einde", legt hij uit. "Daarom werd het steeds lastiger om ons te ontwikkelen en nieuwe diensten aan te bieden aan onze klanten. Het nieuwe IT-systeem is 'state of the art'. We zijn de eerste locatie van Royal Flora Holland die dit invoert."

Innovatie als redding

Royal Flora Holland heeft vier veilinghuizen voor sierteelt in Nederland. De locatie in Eelde is de kleinste en stond op het punt om opgeheven te worden, maar er is besloten om door te zetten en hier innovatie te testen. "Ik zie het meer als een vlaggenschip", vertelt Bugel. "Omdat wij in verhouding kleiner zijn, krijgen wij de kans om bijvoorbeeld dit soort systemen als eerste te gebruiken.

De bloemenveiling in Eelde hoopt door de nieuwe manier van veilen een grotere markt aan te boren. "Vooral uit Duitsland en Scandinavië verwachten we nieuwe kopers. Die inkopers komen hier niet 's ochtends vroeg op de tribune plaatsnemen, maar zouden via internet wel mee kunnen doen. Dan kopen ze het op afstand in en gaan we het vervoer regelen."

Minder impulsaankopen

Impulsaankopen zullen langzaam verdwijnen, denken sommige bloemisten. Vooral de oudere garde ziet het gebruik van de nieuwe techniek somber in. Veel bloemisten komen al tientallen jaren hun producten inkopen vanaf de tribune in Eelde. Om in de toekomst toch de bloemen te inspecteren, kunnen ze ook iets eerder komen om de bloemen in het magazijn te bekijken, om ze vervolgens vanaf de tribune via hun laptop in te kopen.

René Julsing bezoekt de veiling al bijna twintig jaar. "Het bevalt me prima, het is makkelijk en we weten hoe het werkt. 's Ochtends voor de veiling lopen we even door de koelcel om de bloemen te controleren", vertelt de bloemist uit Groningen. "De nieuwe manier maakt me wel wat zenuwachtig, want ik moet mijn handel wel vol krijgen. In deze coronatijd lopen de zaken best goed, maar het is afwachten hoe het in de toekomst gaat. Ik neem mijn laptop mee. We hebben al een paar keer proefgedraaid, maar ik vind het wel een uitdaging."