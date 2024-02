'Gevaarlijk' ooievaarsnest weggehaald bij Deurze: 'Erg spijtig'

Waar is het ooievaarsnest bij het Deurzerdiep in Deurze gebleven? Dat vroegen verschillende bezoekers van het Drentse Aa-gebied zich de afgelopen dagen af. Tijdens het broedseizoen wordt het nest met ooievaarskuikens vaak op de foto gezet door voorbijgangers.

Maar nu is de hoge, houten paal waar het nest op stond verdwenen. Omwonenden waren daarover een beetje verbaasd. "Ik was aan het wandelen en zag ineens dat-ie weg was", zei Marijke Grotenhuis. Vanuit haar woonkamer kon ze de paal zien staan. "De dag erna kwamen er mensen bij ons op het erf om te vragen wat er is gebeurd met de ooievaar. Het speelt hier in de buurt."

'Nest komt niet terug'

Staatsbosbeheer laat weten dat het nest is weggehaald vanwege de veiligheid. Volgens boswachter Kees van Son stond de paal namelijk op omvallen. "Die zou op een wandelpad terecht kunnen komen en daarom hebben we 'm weggehaald."

Een van de steunpalen, die de paal rechtop hield, was verrot. Sommige inwoners van Deurze hoopten dat het ooievaarsnest tijdelijk was weggehaald voor reparatie, maar Van Son moet hen teleurstellen.

"Het nest komt niet terug, want het gaat heel goed met ooievaars in Nederland. In Oudemolen zitten veel ooievaars in bomen te broeden en dat is natuurlijk gedrag. We verwachten dat ooievaars dat in Deurze ook gaan doen."

Nest op schoorsteen

"Erg spijtig", zegt een buurvrouw van Grotenhuis. "Ik hoop wel dat ze zich bedenken hoor, het was een prachtig gezicht", vindt ze. Haar man vult aan: "Voor alle wandelaars en fietsers is het wel jammer. Die genoten ervan om de ooievaars van dichtbij te kunnen zien. Aan de andere kant zijn er genoeg ooievaars in Drenthe", nuanceert hij.

In Deurze waren vorig jaar drie nesten, waarvan één in een boom iets verderop in het dorp. Op het huis tegenover dat van Grotenhuis hebben de vogels een nest gebouwd op een schoorsteen. Grotenhuis: "Het zou zomaar kunnen dat we de ooievaars als bovenburen krijgen. Ik denk dat ik daar niet heel blij mee ben. Ze kunnen behoorlijk de boel onderschijten."