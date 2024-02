Celstraf voor hongerige dief (22) die maaltijdbezorger van patat en snacks beroofde

De 22-jarige man die vorig jaar augustus een maaltijdbezorger uit Emmen overviel is door de rechtbank in Assen tot vijftien maanden cel veroordeeld, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man had ontzettend veel honger toen hij de overval pleegde, zei de twintiger twee weken geleden tegen de rechter.

De man die vorig jaar in Emmen verbleef had al dagenlang niet gegeten. Het geld dat hij had ging op aan tabak. De man deed een forse bestelling bij een cafetaria en liet de bezorger die avond naar de Rolderbrink in Emmen komen.

Patat en snacks

Met een nepwapen werd daar de maaltijdbezorger gedwongen het eten op de grond te zetten. De overvaller ging er daarna met het eten en geld van de 20-jarige bezorger vandoor. Op een bankje in de wijk Bargeres verorberde de man een deel van de patat en snacks. De rest nam hij mee naar zijn onderkomen.

Hij werd samen met een andere man aangehouden. Die had niets met de overval te maken, zo bleek later.

Triest verleden