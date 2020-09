Advocaat wraakt rechtbank in explosiezaak Hoogeveen

Advocaat Peter Plasman vindt dat de rechtbank in Assen niet onbevooroordeeld kan oordelen over de strafzaak tegen een Assenaar die verdacht wordt van poging tot moord door een explosie te veroorzaken in Hoogeveen. Hij heeft de rechtbank vanochtend gewraakt.

De 33-jarige verdachte heeft bekend dat hij op 15 januari een jerrycan met vuurwerk aan de voordeur van een appartement aan de Lomanlaan in Hoogeveen heeft geplakt en die heeft laten ontploffen. De explosie vond plaats toen één van de bewoners de deur open deed. Er ontstond brand. De bewoners, twee volwassenen en een baby, konden via het balkon het gebouw uitkomen.

Poging tot moord

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een gerichte actie. Alleen bleek de Assenaar zich te hebben vergist in het adres. Hij wordt verdacht van poging tot moord, het veroorzaken van de explosie en daarnaast nog van bedreiging met een vuurwapen in Steenwijk drie dagen later.

De verdachte zit vast op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle en is voor de rechtszaak onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Die hebben vastgesteld dat de Assenaar aan stoornissen lijdt en stellen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze adviseren de rechtbank om de man tbs met voorwaarden op te leggen, een lichtere variant van tbs met dwangverpleging.

Voor die tbs-variant moet de reclassering een zogenoemd maatregelenrapport opstellen. Op basis hiervan kan de rechtbank de voorwaarden die gekoppeld worden aan de tbs bepalen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verplichte behandeling in een kliniek en een contact- of locatieverbod. Maar dat rapport ontbreekt in de strafzaak tegen de Assenaar.

Geen uitstel

De Amsterdamse advocaat Peter Plasman wilde daarom dat de behandeling van de zaak vandaag zou worden uitgesteld. De rechtbank weigerde. "Mochten wij het alsnog nodig vinden dat er een maatregelenrapport komt, dan heropenen we het onderzoek", zei de voorzitter.

De officier van justitie vond ook dat de zaak kon doorgaan. Zij liet weten dat ze, naast een gevangenisstraf, tbs met dwangverpleging tegen de Assenaar wil gaan eisen. Daarvoor is zo'n rapport niet nodig.

'Wraking pijnlijk'

Plasman vindt dat een maatregelenrapport onderdeel moet uitmaken van de inhoudelijke behandeling van de zaak. "Ik schaar zo'n rapport onder de persoonlijke omstandigheden van mijn cliënt en die moet u meewegen in uw beslissing over welke straf u gaat opleggen." Volgens hem kan dat rapport invloed hebben op de hoogte van de straf.

"Ik ga niet akkoord met uw beslissing om door te gaan. U wekt de indruk dat u niet voldoende onbevangen bent. U kunt niet onbevooroordeeld oordelen over de zaak zonder een maatregelenrapport", aldus Plasman. "Mij rest niets anders dan u te wraken. Dat vind ik pijnlijk, want ik houd er niet van."

Tweede wraking in twee weken

Voor rechter Monte van Capelle, één van de drie rechters die moet oordelen over de explosiezaak, is de wraking extra pijnlijk. Hij werd twee weken geleden tijdens een strafzaak bij de rechtbank in Groningen ook al gewraakt. Toen had hij één van de verdachten van een woningoverval in Bourtange ervan beticht dat hij 'een mongool' was. Die wraking was terecht, oordeelde de wrakingskamer.

Ook bij de zaak in Assen moet een wrakingskamer, bestaande uit drie andere rechters, gaan oordelen over het wrakingsverzoek van Plasman. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

