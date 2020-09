Naam Faber verdwijnt van gevel palletproductiebedrijf Assen

De naam Faber verdwijnt van de gevel in Assen. Het palletproductiebedrijf wordt overgenomen door de Belgische Foresco Group. De ongeveer 50 medewerkers in Assen blijven in dienst.

Het bedrijf was onderdeel van de Faber Halbertsma Group die zich meer wil richten op het verhuren van pallets in Europa. "Het is voor ons niet doenlijk om de pallets in Assen te produceren en in bijvoorbeeld Spanje te verhuren. Het is dan veel makkelijker om in Spanje op zoek te gaan naar pallets", zo verklaart een woordvoerder van de Faber Halbertsma Group de verkoop. "We blijven wel klant als we op zoek zijn naar pallets in het Noorden van Nederland."

Faber pallets begon 85 jaar geleden als familiebedrijf als producent van botervaten. Pas later werden daar pallets aan toegevoegd. De Belgische Foresco Group wil met de overname van Faber in Assen en drie andere palletproductiebedrijven van de Faber Halbertma Group voet aan de grond krijgen in Nederland. "De naam Faber verdwijnt", aldus de woordvoerder. "Maar in de volksmond zal het in Assen nog wel even onder die naam doorgaan".

