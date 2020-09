Waarde van Drentse woningen schiet verder omhoog

De gemiddelde waarde van woningen in onze provincie is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Op 1 januari van dit jaar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde in Drenthe 214.000 euro per woning. Een jaar eerder kwam dat bedrag uit op 201.000 euro.

Alle Drentse gemeenten laten in de nieuwe cijfers van het CBS een stijging zien. In Tynaarlo nam de woningwaarde het meeste toe, namelijk 7,1 procent. Een huis in deze gemeente is gemiddeld 288.000 euro waard. Dat is ook de hoogst geschatte WOZ-waarde van alle gemeenten in de provincie.

In Emmen ligt de WOZ-waarde op het laagste niveau van de provincie. Een woning in die gemeente wordt ingeschat op 173.000 euro. Ten opzichte van een jaar eerder heeft Noordenveld de laagste stijging: 5,5 procent. De gemiddelde woningwaarde komt daarmee in die gemeente uit op 251.000 euro.

Landelijk

De waardestijgingen in Drenthe blijven overigens achter bij de landelijke cijfers. De gemiddelde Nederlandse woning is 8,9 procent meer waard dan een jaar eerder, de grootste stijging in jaren. De WOZ-waarde heeft nu een recordhoogte bereikt. Op 1 januari 2020 was de gemiddelde waarde van een Nederlandse woning 270.000 euro.

Met de WOZ-waarde stellen gemeenten de waarde van een woning vast. Er wordt onder meer gekeken naar verkoopprijzen, type woning, grootte en ligging. De uiteindelijke waarde wordt gebruikt bij de belastingaangifte, een hypotheek en de hoogte van de gemeentelijke belastingen.