Supermarkteigenaar jarenlang de cel in voor ombrengen liefdesrivaal

Verliefd op dezelfde vrouw

Omdat van Jihad Jafo bekend was dat hij in het drugscircuit actief was, leek het aanvankelijk te gaan om een criminele afrekening.

Het spoor leidde uiteindelijk naar Hamid S. uit Den Ham, eigenaar van een halal-supermarkt in winkelcentrum De Weide in Hoogeveen. Hij had Jihad nog ontmoet op de avond van zijn verdwijning.

Het onderzoek kreeg een wending toen gaandeweg bleek dat er ook nog iets heel anders speelde. Beiden waren verliefd op dezelfde vrouw, de echtgenote van Jafo.

Het was deze Hamid S. die zich over haar had ontfermd toen Jafo op een bepaald moment wegens drugsbezit in een Duitse gevangenis zat. Nadat hij op vrije voeten was gekomen, was Jafo teruggegaan naar zijn partner.

Op een bepaald moment hadden ze een deal gemaakt: Hamid S. zou 50.000 euro aan Jafo betalen. Die zou dan uit het leven van de vrouw verdwijnen. Maar nadat Hamid 20.000 euro had afgetikt, liet Jafo hem weten dat hij bij nader inzien toch bij zijn eigen vrouw zou blijven. Waarop de gemoederen tussen beiden verhit raakten.

Uitgelekte seksvideo

In de tussentijd kregen ze ook nog eens ruzie over een uitgelekte seksvideo.

Hamids advocaat, strafpleiter Umut Ural, meent dat het bewijs aan alle kanten rammelt en had om vrijspraak gevraagd. Volgens de raadsman had Jihad, die actief was in het drugscircuit, veel vijanden in het criminele milieu.

Dna-match

Hamid S. hield tijdens de rechtszaak bij hoog en laag vol dat hij niets met het misdrijf te maken heeft.

De rechtbank oordeelde echter onder meer dat er sprake is van een dna-match met een haar van Hamid die bij het lijk is teruggevonden. Ook blijkt uit sporenonderzoek dat het statief, waarmee het stoffelijk overschot van Jihad was verzwaard, afkomstig was uit het halal-winkeltje van Hamid, aldus het vonnis.

De rechtbank meent dat het niet anders kan dan dat Hamid hulp moet hebben gehad bij het dumpen van het lijk, maar er is nooit een medeverdachte in beeld geweest.

De rechtbank rekent het Hamid extra zwaar aan dat hij nooit opening van zaken heeft gegeven over het misdrijf.