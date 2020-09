Gemeenteraad Meppel de straat op voor coronapeiling

Zowel persoonlijke ervaringen als het beleid van de gemeente en de Rijksoverheid komen aan bod. Inwoners kunnen ook online hun ervaringen delen, al ruim 600 mensen deden dat via een online vragenlijst.

ChristenUnie-fractievoorzitter Ina Booij stond vanmorgen met drie andere raadsleden op het Kerkplein tijdens de donderdagmarkt. Samen met de PvdA en het CDA diende CU een motie in voor het digitale consult en de straatpraat.

Muziek

Vooraf hoopte Booij nieuwe ideeën te horen, ze werd niet teleurgesteld. "Het was niet zo negatief als je vooraf zou verwachten, het is heel bijzonder dat mensen je zomaar aanschieten en in gesprek gaan", vertelt Booij. "Iemand zei dat het zo stil is in de stad. Het zou leuk zijn als er ruimte is voor twee mensen die wat muziek maken, zodat je een beetje door de muziek gedragen wordt als je door de stad loopt."

Corona is volgens Booij nog altijd het gesprek van de dag. "Het houdt mensen bezig, ze hebben vragen over de landelijke maatregelen die hier weer anders worden uitgelegd dan in een andere gemeente. Daar vragen ze dan uitleg over, wij kunnen daar als raadsleden lastig antwoord op geven, maar we wijzen ze wel op de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het gemeentelijk beleidsteam dat de koers uitstippelt."

Wat gaat er dan wel met de input gebeuren? "Als raad willen we meer en directer met burgers in gesprek komen over dingen die ze bezighouden", legt Booij uit. "In aanloop naar de behandeling van de begroting is het belangrijk om te weten wat er speelt, daar moeten we als raad rekening mee houden."

Meppel en Nijeveen

Vanavond gaan raadsleden ook de straat op. Inwoners kunnen hun verhaal kwijt bij de winkelcentra De Swaenenborgh, Centrum, Haveltermade, Oosterboer en Koedijkslanden-Berggierslanden in Meppel. Ook zijn er raadsleden aanwezig bij de Coop in Nijeveen.