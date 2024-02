Komt er een einde aan 20e penning Emmer-Compascuum? D66 stelt Kamervragen

Erfenis van de turfwinning

De 20e penning is onderdeel van de erfpachtrechten die dateren uit de tijd van de turfwinning in Drenthe. In 1874 werden deze bij Koninklijk Besluit eeuwigdurend verklaard. Elke keer als een woning op deze kavels wordt verkocht, moet een twintigste deel van de koopsom, vijf procent dus, worden betaald aan de eigenaar van die grond. Het kan dan om forse bedragen gaan.

Als je een woning wilt kopen met een vraagprijs van 300.000 euro, betaal je 15.000 euro bovenop die vraagprijs, exclusief de kosten koper. Daarnaast betaalt de woningbezitter jaarlijks een bepaald bedrag, een zogenoemde canon, aan de grondbezitter. Van oorsprong was dat een rijksdaalder per jaar, in de tijd van de euro is dat omgezet naar 1,13 euro.

Het ging destijds om bijna 300 percelen in Emmer-Compascuum en in het zuidelijker gelegen Emmer-Erfscheidenveen om ongeveer 700 percelen. In de afgelopen jaren is er regelmatig verzet geweest tegen de verplichting. Een werkgroep heeft vanaf eind jaren tachtig geprobeerd om de regeling afgeschaft te krijgen. Zo werd er geprobeerd om via de Tweede Kamer een wetswijziging te realiseren. Die poging strandde.