Assen verkoopt aandelen in vliegveld Eelde op 10 december

Assen biedt zijn aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) op 10 december te koop aan. Dat heeft het college van B en W besloten, nadat de gemeente vorige week de verkoop van haar aandelenpakket tijdelijk weer introk. Op dit moment verkopen zou de besluitvorming over de toekomstscenario's van de luchthaven doorkruisen.

Op 10 december is er een aandeelhoudersvergadering. Dat is volgens B&W het juiste moment om de 10 procent aandelen van Assen aan de overige aandeelhouders aan te bieden. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen (beide 30 procent), de gemeente Tynaarlo (4 procent), en Stichting FB Oranjewoud (26 procent).

Besluit toekomst op 10 december

In de algemene aandeelhoudersvergadering van Groningen Airport Eelde van 10 december wordt volgens Assen definitief beslist over de toekomstscenario's van de luchthaven. "Wij hebben besloten om de aandelen aansluitend aan deze vergadering aan de overige aandeelhouders aan te bieden."

Assen wou de aandelen nu graag al kwijt. De gemeente kondigde de verkoop in juni aan. Maar de overige aandeelhouders vroegen te wachten met de aanbieding. Ze willen voorkomen dat de discussie over de Asser aandelen de discussie over de toekomstscenario's beïnvloedt. Assen gaf gehoor aan het verzoek. Maar wethouder Mirjam Pauwels zei er meteen bij 'dat uitstel geen afstel wordt'.

Slechte tijd

Interim-directeur Bart Schmeink van GAE werkt al een tijdje aan een plan, dat een doorkijkje moet geven naar de toekomstmogelijkheden voor het vliegveld. Door het wegvallen van rechtstreekse vliegverbindingen, veel vakantiecharters en de coronacrisis gaat het slecht met het vliegveld. Een eerder investeringsplan uit 2016 van 46 miljoen euro is niet meer haalbaar. Schmeink zet nu alle scenario's met financiële gevolgen voor de regionale luchthaven op een rijtje, waaronder ook sluiting.

De scenario's worden op 22 september gepresenteerd aan alle betrokken partijen. Die moeten vervolgens beslissen over wat haalbaar en betaalbaar is. Verkoop van de Asser aandelen zou dwars door dat proces komen te lopen. Dat wordt nu voorkomen.

Aandelenpakket van rijk

Assen wil al veel langer van de 920 aandelen af die ze sinds 2004 in de regionale luchthaven heeft. Het aandelenpakket in het vliegveld werd in februari 2004 onder de regionale overheden verdeeld, toen het rijk zich terugtrok uit de luchthaven. De aandelenoverdracht was voor een symbolisch bedrag van 1 euro. De deal was gekoppeld aan de financiering van de baanverlenging door het rijk. De regionale aandeelhouders verplichtten zich met de aandelen om de luchthaven in elk geval tien jaar financieel te ondersteunen.

De Asser raad besloot eind 2016 al dat ze van de aandelen af moesten. De politiek vindt het geen lokale taak om een vliegveld in de benen te houden. Eerder al deed de gemeente Groningen haar 26 procent aandelen van de hand. Voor 1 euro gingen die naar de Friese investeringsmaatschappij Stichting FB Oranjewoud, nadat de andere aandeelhouders ze niet wilden hebben.

