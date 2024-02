Maanden wachten op motorrijles door groeiende populariteit tweewieler

In 2014 kochten bijna 15 duizend jongeren een motorfiets. In 2023 waren dat er ruim 21 duizend. Een toename van 44,6 procent. Motorrijden is sowieso flink populairder geworden. Want het aantal mensen dat z'n rijbewijs haalde is ook fors toegenomen. In 2014 zijn er ruim 19 duizend rijbewijzen vergeven. In 2023 steeg dat aantal met maar liefst 73,5 procent. Van die mensen is bijna de helft een jongere.