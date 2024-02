Verdachten drugslab Veeningen halverwege mei voor de rechter

De vier verdachten die twee weken geleden zijn aangehouden bij een inval in een drugslab in de buurtschap Fort bij Veeningen, verschijnen woensdag 16 mei voor de rechter.

Op een later moment werd ook een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies is.

Inval

Bij een nachtelijke inval begin februari in een pand in de buurtschap Fort werden goederen en vaten met daarin mogelijk chemicaliën die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetische drugs gevonden. Het drugslab werd daarna ontmanteld.

Voor omwonenden was de aanwezigheid van een drugslab in het afgelegen pand een grote verrassing, hoewel zij hun buren maar oppervlakkig kenden. Het stel dat verdacht wordt, woonde sinds 2021 in de boerderij en runde een zaak in gezondheids- en schoonheidsartikelen.