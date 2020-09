'Hoofdverdachte diefstal crossmotoren heeft nog meer op kerfstok'

Eén van de hoofdverdachten van de grootschalige diefstal van crossmotoren in het Noorden van de provincie wordt van nóg twee diefstallen verdacht. Dat bleek vanochtend tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

De 20-jarige Assenaar werd aanvankelijk verdacht van diefstallen van crossmotoren, motoronderdelen en gereedschap in Eelde, Hooghalen en Deurze, maar daar komen nog twee zaken bij, zegt officier van justitie Diana Roggen. "Het gaat om dezelfde soort feiten. Waar die zijn gepleegd, kan ik nog niet zeggen, want het onderzoek loopt nog."

Twaalf verdachten

De Assenaar zit sinds 8 juli in voorarrest. Twee dagen later maakte de politie bekend dat er in totaal twaalf verdachten uit de gemeenten Assen, Tynaarlo en Delfzijl waren opgepakt in de zaak, waarvan vijf nog vastzaten. Zij worden gezien als hoofdverdachten.

Op dit moment zitten drie van hen volgens Roggen nog in voorarrest. De andere twee mannen die nog vastzitten verschijnen naar verwachting binnenkort ook voor de rechter voor een pro-formazitting.

Roggen verwacht dat het politieonderzoek in de loop van volgende maand afgerond wordt. Ze vertelde de rechtbank dat uit het onderzoek op de telefoon van de 20-jarige Assenaar en zijn medeverdachten veel nieuwe informatie is gekomen. "Die moet de politie nog uitzoeken en de verwachting is dat dat nog wel een tijdje duurt."

'Alleen losse flodders'

Advocaat Wesley van Soest, die de jonge Assenaar bijstaat, vindt dat er geen reden is om zijn cliënt nog langer vast te houden en vroeg om vrijlating. "Er zijn geen aanwijzingen dat hij bij de diefstallen aanwezig was. Ik zie in dit dossier alleen losse flodders die door het Openbaar Ministerie aan elkaar worden geregen, maar aantoonbare feiten en concrete bewijzen zijn er niet."

Hij vroeg de rechtbank de Assenaar vrij te laten in afwachting van de strafzaak. De man dreigt zijn huis kwijt te raken en heeft volgens Van Soest schulden die alleen maar verder oplopen zolang hij vastzit.

Langer vast

Officier van justitie Roggen vindt dat er genoeg reden is hem wel vast te houden. Onder meer omdat zijn telefoon op het tijdstip van de diefstal in Eelde contact maakte met een telecommast in het dorp en omdat bij hem thuis gestolen motoronderdelen zijn gevonden, die door gedupeerden zijn herkend.

De rechtbank is het met de officier eens. De jongste verdachte blijft daarom de komende drie maanden achter de tralies.

