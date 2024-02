COA vindt oplossing voor overvol Ter Apel: opvang in Biddinghuizen

Om hoeveel mensen het gaat en of daarmee de deadline van morgen - er mogen 's avonds maximaal tweeduizend asielzoekers in het aanmeldcentrum van Ter Apel verblijven - wordt gehaald, is nog onduidelijk. "Het blijft nog steeds heel spannend", zegt de woordvoerder.

Dwangsom

De rechter bepaalde vorige maand dat het COA vier weken de tijd kreeg om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de tweeduizendte krijgen, anders zou een dwangsom van 15.000 euro betaald moeten worden voor iedere dag dat dat niet lukt.

In eerste instantie ging het COA ervan uit dat het vandaag al aan dat maximum moest voldoen, maar het had nog een dag extra. De brief met de uitspraak kwam namelijk een dag later.