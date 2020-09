Drentse gemeenten waarschuwen voor 'afspraakloket'

Wil je een paspoort of identiteitsbewijs aanvragen? Doe dat dan niet via afspraakloket.nl, waarschuwen verschillende gemeenten in Drenthe.

De website biedt aan om voor 19,95 euro bij je gemeente een afspraak te maken voor het verlengen van je identiteitskaart of rijbewijs. Een afspraak kun je ook maken op de website van je gemeente. En dát is gratis.

Emmen

Coevorden, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn en Emmen waarschuwen voor de website via Twitter. "We hebben een vrouw aan de balie gehad in het gemeentehuis die via de website 19,95 euro heeft betaald voor documenten", zegt woordvoerder Jeanine de Vries van de gemeente Emmen. "Ze was in de veronderstelling dat alles geregeld was, maar dat klopt dus niet."

Ze noemt nog een voorbeeld van iemand uit de andere kant van het land, die met Emmen contact zocht. "Ze kreeg een bevestiging dat er een afspraak was gemaakt bij onze gemeente, maar ze woont al haar hele leven in Den Haag." De gemeente Emmen heeft sinds vorige week vier meldingen over afspraakloket gekregen, inclusief die uit Den Haag.

De Vries zegt dat de gemeente Emmen geen aangifte gaat doen. "Het is namelijk niet illegaal. Wij willen als gemeente wel aangeven dat dit bij ons gratis kan."

Buiten Drenthe

Ook andere Nederlandse gemeenten waarschuwen voor afspraakloket.nl. Van Midden Groningen tot Roermond twitteren gemeenten erover.