Boodschap suïcidepreventiedag: 'Maak zelfmoordgedachten bespreekbaar'

"We hebben dit samen bedacht met een collega van mij in Amerika. Hij had een soortgelijke campagne daar gedaan. Hij merkte dat samen fietsen een heel mooie manier is om met elkaar in gesprek te komen", zegt Cecile Prins, kinder- en jeugdpsychiater bij de GGZ Drenthe.

Zware depressies

Cecile's echtgenoot Johan Prins heeft ernstige depressies gehad en is daarvoor opgenomen geweest. Hij voelde zich lusteloos en kreeg lichamelijke klachten, waardoor de pijn meer op de voorgrond kwam te staan. Maandenlang kampte hij met gedachten aan zelfdoding.

"Het gevoel dat de wereld beter af is zonder jou. Dat dringt zich enorm aan je op. Dat was op een gegeven moment zo erg, dat dit het eerste was waar ik aan dacht als ik opstond en waar ik 's avonds mee naar bed ging", zegt hij.

Cecile weet het nog precies. "Het was 16 oktober 2017. Johan belde mij toen ik op het werk was en zei dat hij heel erg bang was en heel veel gedachtes had aan de dood. Hij zei dat het zo niet langer ging en dat hij hulp nodig had."

Herkenning symptomen belangrijk

Een langdurige opname volgde. Wat gaf bij hem de doorslag om hulp te zoeken? "Omdat ik uiteindelijk niet weg wil van mijn gezin. Doordat ik getrouwd ben met een psychiater, lees ik wel eens wat en hoor ik wel eens wat. In die zin is het misschien makkelijker om te herkennen. En hoe eerder je het herkent, hoe beter", aldus Johan.

Cecile voelde zich schuldig en schaamde zich. "Weet je? Het kan iedereen overkomen. Net als bij andere ziektes kan het je overkomen. Het kan ook mij als psychiater overkomen. Het is niet je schuld en het is geen kwestie van even doorzetten. Het is gewoon dikke pech als je een psychische aandoening krijgt."

"Johan zei die eerste dagen tegen mij: wat nou als je oncoloog was geweest en ik had kanker gekregen? Had jij je dan schuldig gevoeld? Dan had ik dat denk ik veel minder gehad, inderdaad", beschrijft de psychiater.

Vaker zelfdoding dan dodelijk verkeersongeval

In Drenthe zijn er jaarlijks tachtig gevallen van zelfdoding, per geval raakt dit 135 mensen uit hun omgeving. Landelijk maakten in 2019 1.811 mensen een einde aan hun leven, 18 minder (1 procent) dan in 2018. Het aantal zelfdodingen is drie keer hoger dan het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per jaar. Onder jongeren is zelfdoding zelfs doodsoorzaak nummer een. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar is vorig jaar gestegen.

Om het aantal zelfdodingen omlaag te krijgen is de boodschap van vandaag: praat erover en zoek hulp. Johan: "Wanneer je het vermoeden hebt dat een vriend of kennis last heeft van een depressie of suïcidale gedachten, dring er dan op aan dat die persoon hulp krijgt."

Erover praten geeft geen aanzet

"Het is heel belangrijk om goed te luisteren en erover in gesprek te gaan. Veel mensen denken dat je het aanwakkert als je praat met iemand die gedachten heeft aan de dood. Onderzoeken laten juist het omgekeerde zien. Dat als je ernaar vraagt en je bent erover in gesprek, dat dit het beste is dat je kunt doen", vult Cecile aan.

Cecile is op deze suïcidepreventiedag vooral dankbaar. "Dankbaarheid is er ook voor mij op deze dag. Dat we het geluk hebben gehad dat we dingen hebben kunnen veranderen. En dat Johan er gewoon is."