Verdachten afpersing en gijzeling in Assen blijven vastzitten

De gijzeling was op 14 juni aan de Groningerstraat in Assen (Rechten: Persbureau Meter)

Twee Assenaren die ervan worden verdacht dat ze in een pand aan de Groningerstraat in de stad hebben geprobeerd om een man met geweld te beroven van 100 euro, blijven de komende maanden achter de tralies. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

In de nacht van 13 op 14 juni werd het slachtoffer naar eigen zeggen door meerdere mannen opgesloten in een kamer in het gebouw aan de Groningerstraat. Ze pakten zijn telefoon af en zeiden tegen hem dat hij er pas uit mocht als hij 100 euro had overgemaakt.

Om hem onder druk te zetten, stompten en schopten ze hem en zou hij ook zijn geslagen met een riem. Ook werd tegen hem gezegd dat hij klappen zou krijgen met een hamer als hij geen geld zou overmaken. In de weken na die nacht werden vijf mannen opgepakt.

'Alleen klappen gegeven'

Een 32-jarige Assenaar en een 43-jarige plaatsgenoot verschenen vandaag voor het eerst voor de rechter. Ze worden verdacht van afpersing en vrijheidsberoving, maar daar hebben ze volgens hun advocaten niks mee te maken. Ze zouden het slachtoffer alleen een paar klappen hebben gegeven. Daarvoor zouden ze niet nog langer vast moeten blijven zitten, vinden ze.

De advocaat van de jongste zei erbij dat de 32-jarige Assenaar in mei net een huis toegewezen had gekregen, nadat hij lange tijd dakloos was geweest. Dat dreigt hij kwijt te raken als hij langer moet vastzitten.

Drugsmilieu

De advocaat van de oudste van de twee benadrukte dat het incident in de nacht van 13 op 14 juni zich heeft afgespeeld in het drugsmilieu. "Veel mensen gebruikten cocaïne, heroïne en alcohol bij elkaar op een kamer. Ze waren daarom niet zo helder in hun verklaringen. Het is belangrijk dat u daar rekening mee houdt." Ze voegde eraan toe dat het slachtoffer die avond 'strontvervelend' was en met iedereen ruzie had en er over en weer klappen vielen.

De 43-jarige Assenaar wordt ook verdacht van diefstal met geweld in hetzelfde pand op 1 juni dit jaar. Daarbij zou een andere man zijn beroofd van vals geld en van een telefoon. Ook hij zou zijn opgesloten, geschopt en geslagen en daarna hardhandig richting een trap zijn geduwd. De verdachte ontkent dat hij daarbij betrokken is.

Strafzaak pas volgend jaar

De rechtbank vindt beide misdrijven te ernstig om de verdachten vrij te laten. De strafzaak tegen hen wordt pas volgend jaar inhoudelijk behandeld. Volgens de officier van justitie is het politieonderzoek wel afgerond, maar is het wachten op een psychologisch rapport over de oudste van de twee, dat eind oktober verschijnt. Daarna is er volgens haar voor het eind van 2020 geen plek meer op een zitting in Assen.

Lees ook: