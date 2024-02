Blauwtongvirus laat sporen na: zoveel schapen zijn er nog in Drenthe

Het aantal schapen in Drenthe is vorig jaar afgenomen. Ten opzichte van 2022 werden op landbouwbedrijven 10 procent minder schapen gehouden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grote boosdoener is het blauwtongvirus, dat vorig zomer uitbrak en leidde tot de dood van duizenden schapen.

In Drenthe bestond de zogeheten schapenstapel in december 2022 nog uit zo'n 41.300 schapen. Een jaar later, toen blauwtong zich had verspreid, waren dat er nog 36.900.

De daling in Drenthe (-10 procent) ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde (-8 procent), ook al is dat de grootste afname in jaren. Het CBS telde eind 2023 nog zo'n 662.000 schapen op landbouwbedrijven in Nederland.

Hardste klappen in Noord-Holland, Utrecht en Friesland

In Noord-Holland kromp de zogenoemde schapenstapel het meest. Met een afname van zo'n 15.500 schapen was er in provincie sprake van een daling van 16 procent. Vooral in de kop van Noord-Holland en enkele gemeenten ten noorden van de Zaanstreek raakten veel veehouderijen besmet.

Ook Utrecht en in Friesland sloeg het virus hard toe, daar was het aantal schapen zo'n 15 en 12 procent lager dan een jaar eerder. Alleen in Noord-Brabant werden eind 2023 meer schapen gehouden dan een jaar eerder.

Geiten