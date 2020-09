Al 45.000 mensen bezochten Nachtwacht van Emmen: 'Draait nu om de details'

De Nachtwacht van Emmen is bijna klaar, maar nu al hebben meer dan 45.000 mensen het schilderij bezocht in het Rensenpark. Coördinator Geert Joling zegt dat hij en het team van ruim veertig schilders nog een week of zes nodig hebben om het af te maken. "Het draait om de details. Klopt alles? Zijn de ogen goed? Staan de handen op de juiste plek en is de schaduw goed toegepast?"

De originele Nachtwacht is geschilderd door Rembrandt van Rijn. Het doek waarop de replica wordt gemaakt is vier meter hoog, vijf meter breed en 170 kilo zwaar. Het doek hangt in het voormalige Savannehuis van het Noorderdierenpark. Eind november 2018 werd er begonnen met de voorbereidingen, sinds januari 2019 hangt het schilderij op de huidige plek. Veel mensen die een bezoekje brengen, noemen het monnikenwerk. "Dan doen ze hun mond open, want dit hadden ze niet verwacht."

Olieverf

Voor de schilders is het een leerzame ervaring, want erg bekend met olieverf waren ze niet. "We hebben ze van tevoren op een doek van 30 bij 30 centimeter een opdracht gegeven in de stijl van Rembrandt. Zo konden we een selectie maken waar iedereen toe in staat was."

De samenwerking met tientallen schilders liep vrijwel perfect, aldus Joling. "We zijn met 42 schilders gestart en daar we eindigen we ongeveer ook mee." Naast de Nachtwacht maakten schilders in groepjes van vier of vijf personen ook een eigen doek. Dat deden ze wanneer ze niet aan de Nachtwacht konden werken. Ook konden de schilders hun eigen werk tonen in een aparte expositieruimte.

Onderhandelingen

Over zes weken moet het schilderij dus klaar zijn. Daarna heeft het nog een maand of twee, drie nodig om te drogen. Wat er met de Nachtwacht van Emmen gaat gebeuren, is nog niet bekend. De huur van de huidige locatie loopt tot 1 januari. "De onderhandelingen lopen nog", blijft Joling ietwat schimmig. "Maar we gaan er alles aan doen om de Nachtwacht in Emmen te houden."