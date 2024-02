Sterren van vroeger terug op Paas Volleybal Toernooi in Assen: 'Vandaag begin ik nog rustig'

Scholieren en studenten trekken van heinde en verre naar Assen voor het Paas Volleybal Toernooi (PVT). De combinatie van gezelligheid, fanatisme en passie voor volleybal is een recept voor succes, want het traditierijke toernooi is alweer toe aan de 55ste editie.

"Dit is echt een toernooi dat je moet beleven", steekt voorzitter Arjan Elsinga enthousiast van wal. De komende vier dagen 'woont' hij in de Olympus-hal, het strijdtoneel van het PVT. Vanuit de sporthal moet hij de organisatie in goede banen leiden. "Vandaag begin ik nog rustig, maar over een paar uurtjes stap ik in mijn PVT-bubbel."

Het toernooi vindt zijn oorsprong in de periode rond Pasen, toen scholieren langer vakantie hadden. Nadat de paasvakantie korter werd, schoof het PVT naar voren op de kalender.

Verder is is veel - eigenlijk alles - hetzelfde gebleven. "Eigenlijk is het toernooi niet veranderd. We begonnen als scholen- en studententoernooi en kunnen bouwen op gastgezinnen. Dat is het allerbelangrijkste voor een toernooi; dat je goede en veilige huisvesting voor je spelers hebt. In combinatie met vrijwilligers en de teams kunnen we het toernooi al 55 jaar tot een succes maken."

Oudgedienden nemen het tegen elkaar op

Het PVT krijgt dit jaar extra kleur op de wangen door een tweede toernooi, speciaal voor reünisten. De deuren van sporthal De Timp zijn daarvoor nog eens opengetrokken. Elsinga: "Bijzonder dat mensen zeggen: 'Ik wil weer eens shinen op het toernooi, ook al is het maar één dag'. Dat schetst een boel..."