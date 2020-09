Stadion FC Emmen kwart gevuld, tent voor businesspartners

Seizoenkaarthouders mogen één van de drie aanstaande thuisduels van FC Emmen bijwonen en mogen één kind (tot en met 11 jaar) meenemen. "Supporters blijven komen. Dat geeft een goed gevoel, maar het liefst hadden we tegen VVV de sfeer van de afgelopen twee seizoenen ervaren. Dat laat de situatie natuurlijk niet toe", opent Zwiers het gesprek.

Bekijk hier: Rood Wit TV met een item over de coronamaatregelen

Hij maakt voor de cameraploeg een rondje door De Oude Meerdijk en legt de verschillende maatregelen uit. "Het is een hele puzzel", krabt hij zich achter de oren. Zwiers stopt bij de hoofdtribune. "Een deel van deze tribune wordt gebruikt als bubbel. Spelers en staf zijn getest en zitten apart. Daar mag niemand anders bijkomen."

De uittribune blijft leeg ("Waar nodig komen daar thuissupporters te zitten") en ook scouts moeten op hun beurt wachten. "Normaal gesproken kunnen we 8309 toeschouwers ontvangen, maar komende zondag zou dat beperkt zijn tot ongeveer 2200. Ja, dat doet wel zeer. We zitten in een bijzondere tijd."

Problemen met vierkante meters

Businesspartners kunnen tijdens de eerste drie thuiswedstrijden van FC Emmen terecht in een speciale tent op het voorplein. Kim Arends, manager operationele zaken, legt uit: "Voor alle coronamaatregelen hadden we al enorm veel problemen met de vierkante meters in het businessgedeelte van het stadion. Dat is er door de anderhalve meter niet beter op geworden. Het zou beteken dat we nog geen 80 mensen zouden kunnen ontvangen."

De tent voor de businesspartners van FC Emmen wordt opgebouwd (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Arends gaat verder: "Het stukje extra dat we kunnen geven om de wedstrijd zo plezierig mogelijk te maken, hebben we gevonden met deze tent. Waarom zoveel inspannen? Alle maatregelen zijn al vervelend genoeg voor iedereen. Je kunt maar een van de drie wedstrijden bezoeken. Dan moeten wij alles eraan doen om die ene wedstrijd de moeite waard te maken."

Betaalde voetbal in Nederland

Zwiers hoopt tegen VVV Venlo niet alleen op drie punten. "Ik ben tevreden als alles vlekkeloos is verlopen en de bezoekers hebben genoten", besluit de algemeen directeur van FC Emmen. "Ik denk dat op het moment dat wij in februari geen volle stadions meer hebben, dan zal het betaalde voetbal in Nederland misschien wel ter ziele gaan."