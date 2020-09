Twee jaar cel met behandeling dreigt voor verslaafde crimineel uit Coevorden

Diefstallen, heling, asociaal rijgedrag, bedreigingen; de lijst met verdenkingen aan het adres van een 41-jarige Coevordenaar die vanmiddag voor de rechtbank in Assen verscheen, is lang. Volgens de officier van justitie is er nog maar één optie voor hem: de veelplegersmaatregel ISD, oftewel twee jaar cel met behandeling.

Sinds begin juni zit de man vast. Hij werd toen opgepakt voor het stelen van koperen regenpijpen en een bewakingscamera van een huis aan het Van Heutszpark in Coevorden dat op dat moment werd gerenoveerd. Omdat er al eerder wat gestolen was, had de politie een camera opgehangen, die zou gaan filmen als hij beweging registreerde. Politieagenten kregen dan ook een appje.

Camera verraadt verdachte

In de nacht van 3 juni verdween uitgerekend de camera van de muur. Maar hij deed wel wat hij moest doen: hij filmde. En zo kreeg de politie een paar uur later opeens beeld vanuit de woning van de Coevordenaar. "De politie moet wel heel vaak bij u thuis zijn geweest, want aan de stoelen herkennen ze dan uw woonkamer", aldus een van de rechters.

De camera had ook vlak voor de diefstal gefilmd. Op die beelden waren twee mannen te zien die bij het huis aankwamen. Daarop herkenden agenten een andere man. Die vertelde na zijn arrestatie dat hij de inbraak inderdaad met de 41-jarige man samen had gepleegd.

'Prikker van Coevorden'

In april was de politie ook al bij de verdachte thuis geweest. Toen vonden agenten een koffer met gestolen spullen uit een huis aan de Stationsstraat dat werd verbouwd. Volgens de officier is er te weinig bewijs dat de verdachte zelf de dief is, maar is heling het bezit met de gestolen spullen wel bewezen.

Diezelfde maand deed een plaatsgenoot aangifte van diefstal van zijn telefoon. De 41-jarige verdachte zou hem hebben afgepakt, hem daarbij een mes hebben laten zien en hebben gezegd dat hij 'de prikker van Coevorden was'. Volgens de verdachte had hij dit niet gedaan, maar iemand anders met wie hij op pad was. De aanklaagster vindt dat er genoeg bewijs is dat hij zelf schuldig is.

'Asociaal verkeersgedrag'

Ook vindt ze dat hij schuldig is aan gevaarlijk verkeersgedrag op 3 april in zijn woonplaats. In een poging om aan de politie te ontkomen, reed de man toen met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur over onder meer de Daleralle, de Hulsvoordersdijk, De Looweg en de Poppenharelaan in zijn woonplaats.

Hij reed onder meer door rood, tegen het verkeer in, stuiterde over drempels, miste hij op een haar na een fietser, reed over een stoep en moest hij een noodstop maken voor een botsing met een auto te voorkomen. Zijn zoontje, dat achterin zat, werd door de auto geslingerd. Hij vertelde later bij de politie dat hij dacht dat hij het niet zou overleven.

Uiteindelijk reed de Coevordenaar een doodlopende straat in, sprong daar uit de auto en klom over meerdere schuttingen in een poging om te vluchten, maar hij werd alsnog gepakt. "Asociaal verkeersgedrag", aldus de officier van justitie.

Steeds weer de fout in

De man ontkende vrijwel alles, op de diefstal van een fiets zo'n anderhalf jaar geleden na. Hij is zwakbegaafd en is verslaafd aan speed. De reclassering ziet er geen heil meer in hem te begeleiden, omdat de man steeds weer de fout in gaat en adviseert daarom ISD.

De advocaat van de Coevordenaar stelde voor de man bij zijn vader te laten wonen, omdat die een goede invloed op hem heeft. Daarbij zou hij een enkelband moeten krijgen, zodat justitie hem in de gaten kan houden, stelde de advocaat voor.

Over twee weken volgt de uitspraak.