Helpende hand Biddinghuizen redt COA van dwangsom

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat 240 asielzoekers uit Ter Apel verplaatsen naar een opvang in Biddinghuizen. De eerste 120 zijn gisteren aangekomen, vanochtend komt de rest.

Het COA was dringend op zoek naar extra opvangplaatsen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Vannacht verloopt de deadline om het aantal asielzoekers onder de 2.000 te brengen. Verblijven na middernacht meer mensen in het aanmeldcentrum, dan wacht het COA een dwangsom van 15.000 euro per dag, zo bepaalde de rechter. De zaak was aangespannen door gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Walibi

Gisteren bleek al dat Biddinghuizen bereid was asielzoekers over te nemen. Door de extra 240 opvangplekken lijkt het COA de dwangsom te ontlopen; de afgelopen dagen schommelde het aantal in Ter Apel telkens rond de 2.200 asielzoekers.

In de tijdelijke opvanglocatie op het evenemententerrein van Walibi Holland mag het COA in totaal 1.450 asielzoekers opvangen, zegt de woordvoerder. De opvang in Biddinghuizen is tijdelijk. Op 7 april moet het evenemententerrein leeg opgeleverd worden aan Walibi.

Gemeente Westerwolde laat bij het ANP weten dat het COA eerder actie had kunnen nemen om asielzoekers elders onder te brengen. Nu komt het op het allerlaatste moment aan, vindt de gemeente. De woordvoerder benadrukt wel dat de gemeente blij is dat het COA zich hiermee "voor het eerst in maanden" aan de afspraken lijkt te gaan houden.

Wachtkamer Assen 'maximaal gebruikt'

Asielzoekers die zich aanmelden in Ter Apel, kunnen worden opgevangen in een 'wachtkamer', waar ze tot hun uiteindelijke registratie verblijven. Een van die wachtkamers zit in de Expo Hal in Assen, bij het TT Circuit, waar tot vijfhonderd mensen terechtkunnen. Volgens een woordvoerder van het COA wordt maximaal gebruikgemaakt van de locatie.