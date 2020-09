Passagiers Groningen Airport Eelde in quarantaine na terugkeer van Kreta

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het aantal mensen dat tijdens hun vakantie naar een Grieks eiland besmet is geraakt met het coronavirus flink gestegen. Alle duizenden eilanden die Griekenland telt hebben daarom afgelopen dinsdag een gewijzigd reisadvies gekregen.

Weinig verandering op vliegveld

Voor de luchthaven zelf verandert er niet bijster veel, vertelt afhandelingsmanager Wessel Rijkens van GAE. Het grootste verschil is volgens hem dat er medewerkers van de GGD Drenthe aanwezig zijn om mensen van informatie te voorzien. "We hebben overal een protocol voor en daar is onderdeel van dat we de GGD inlichten als er een vlucht uit een oranje gebied aankomt. Dat is eigenlijk alles wat er voor dit soort vluchten verandert", vertelt Rijkens. Op de luchthaven zijn wel de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zoals afgebakende looprichtingen en een mondkapjesplicht, maar die gelden ook als er geen vluchten uit 'oranje landen' terugkomen.

Voor reizigers die op Eelde aankomen, betekent het dat de medewerkers van de GGD Drenthe al klaar staan bij de aankomstgate. GGD-medewerker Saskia van Nimwegen reikt hen informatie uit en drukt de passagiers op het hart tien dagen in thuisquarantaine te gaan. De reactie van de mensen uit het vliegtuig was volgens haar wisselend. "Ze weten natuurlijk al wel een paar dagen dat het land waar ze vandaan komen oranje is geworden. Over het algemeen zijn ze heel relaxt, maar ze willen wel graag naar huis". aldus Van Nimwegen.

'Lekker in de tuin'

Onder de reizigers heerst een rustige stemming, al is er wel een aantal dat ervan baalt dat Nederland de Griekse eilanden als oranje gebied heeft bestempeld. "Ze zijn daar heel serieus met de maatregelen, desinfecteren alles en al het personeel draagt mondkapjes", zegt een mannelijke passagier die met zijn gezin op reis is geweest. Het gezin woont op Vlieland en moet nog met de boot terug. "Tsja, dat is inderdaad zo. Als we thuis zijn, gaan we zeker in quarantaine. Het is niet anders. Je wil niet heel Vlieland besmetten."

Een jongedame die in haar eentje op vakantie was, vult aan: "Volgens mij is er op Kreta veel minder corona en ook veel minder paniek over het virus." Ze zegt de tien dagen thuisquarantaine serieus te nemen. "Ik had al een beetje verwacht dat er code oranje zou komen. Gelukkig wordt het de komende dagen mooi weer en kan ik tijdens de quarantaine lekker in mijn tuin zitten."

Passagiers komen terug van hun vakantie in Griekenland (Rechten: RTV Drenthe / Hjalmar Guit)

Vluchten gaan door

De vluchten tussen Eelde en Hiraklion, de hoofdstad van Kreta, gaan volgens Rijkens voorlopig gewoon door. Wel is er gesneden in het vluchtschema. "Nog tot en met 24 september kunnen mensen naar Hiraklion toe of terugvliegen. Daarna stoppen we ermee, net als we met de vluchten van en naar Mallorca gedaan hebben." Hij verwacht de komende tijd een dip in het aantal passagiers dat vanaf Eelde richting Griekenland gaat vliegen. "Dat zag je ook toen Mallorca code oranje werd. We zullen het zien."