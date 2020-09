Tessa snijdt zichzelf: 'Aandachttrekkerij? Het ligt helaas veel dieper'

Ze is geen uitbundig type, integendeel. En dus verzamelde de inmiddels 19-jarige Tessa vorige week donderdag al haar moed om in een uitgebreid WhatsApp-berichtje aan RTV Drenthe te vertellen met welk probleem zij al jaren kampt.

"Op jonge leeftijd ben ik begonnen met zelfbeschadiging en niet veel later kwam het gevoel van hopeloosheid hier bij. Hierdoor volgden meerdere zelfmoordpogingen", vertelt ze. Door aandacht op haar chronische depressie en suïcidaliteit te vestigen, wil ze zelfbeschadiging bij jongeren bespreekbaar maken.

Hoe het gaat? Redelijk, maar ik heb echt een kutweekend gehad" Tessa - Snijdt zichzelf al jaren

Momenteel verblijft ze in een opvang voor dak- en thuislozen in Emmen. Niet omdat Tessa geen thuis heeft, maar omdat deze huisvestingsvorm op dit moment de meest verstandige oplossing voor haar is. "Hoe het gaat? Nu redelijk, maar ik heb echt een kutweekend gehad als ik dat mag zeggen", klinkt het ietwat verontschuldigend. Het liefst was ze gewoon bij haar moeder en twee jaar jongere broertje geweest. "Maar wat ik graag wil is niet altijd de beste keuze", klinkt het.

Tessa had op jonge leeftijd al te maken met pesterijen (Rechten: Merijn Slagter/RTV Drenthe)

Pesterijen

Tessa groeide op in Schoonebeek, waar ze ook naar school ging. Ze deed het goed op school, maar had helaas te maken met pesterijen. Toen ze in groep 6 zat, ging dat van kwaad naar erger. "Toen ben ik begonnen met zelfbeschadiging", weet ze nog.

"Ik had zo'n ellendige dag achter de rug, toen ik 's avonds op bed zat en dacht: ik wil mezelf pijn doen. Juist om een uitweg te zoeken voor de pijn die ik had door die pesterijen. Het kwam zomaar in me op om het te doen, en dat had nooit gemoeten."

Meteen na het snijden besef je al dat het weinig zin heeft gehad, maar het werkt verslavend" Tessa - Snijdt zichzelf al jaren

Het pesten stopte niet. Sterker nog, het nam ook fysieke vormen aan. Tessa durfde er niets van te zeggen en liet het over zich heen komen. Dat zorgde er ook voor dat ze haar gevoel opkropte, waardoor het vaker voorkwam dat ze in zichzelf sneed. "Ik gebruikte daarvoor in het begin vooral scharen en sneed in mijn armen en benen. Toen ik mezelf sneed, luchtte dat op en geeft dat vijf tot tien seconden rust. Meteen daarna besef je al dat het weinig zin heeft gehad, maar het werkt verslavend."

Pas na een half jaar besloot Tessa om met haar moeder te praten over wat ze deed. "Ik droeg mijn kleding altijd zo, dat mijn littekens niet opvielen", zegt ze. Tessa's moeder reageerde geschokt, maar begripvol op de onthulling. Hulpverleningsinstantie Accare werd ingeschakeld om hulp te bieden en in eerste instantie met succes. Daarnaast ging Tessa naar een andere basisschool. Ze pakte de draad weer op en stopte anderhalf jaar met zelfbeschadigen.

Tessa wilde geen last voor anderen zijn (Rechten: Merijn Slagter/RTV Drenthe)

Eerste zelfmoordpoging

Ondanks de schoolwisseling, stopte het pesten niet. Dat Tessa's ouders voortdurend met elkaar overhoop lagen, hielp ook niet mee. "Op een avond hoorde ik mijn ouders boven ruziën en zat zelf huilend op de bank in de woonkamer, toen mijn vader beneden kwam en naar me schreeuwde dat ik me niet moest aanstellen met mijn krokodillentranen", weet ze nog.

Het betekende voor Tessa de laatste druppel in een emmer die al vol zat met emoties. "Die avond heb ik een eerste zelfmoordpoging gedaan. Ik had het gevoel dat ik geen kant meer op kon, niet gewenst was en voelde me een last voor het gezin. Ik probeerde mezelf op te hangen, maar dat mislukte."

Ik gebruikte scherpere voorwerpen, sneed mezelf minstens een keer per dag en maakte meerdere en grotere wonden tegelijk" Tessa - Snijdt zichzelf al jaren

Alsof er niets gebeurd was, ging ze de volgende dag gewoon weer naar school. Praten over haar zelfmoordpoging deed ze niet. Ook niet met haar vriendinnen of moeder, maar dat veranderde op de middelbare school in Coevorden toen ze besloot een maatschappelijk werkster in vertrouwen te nemen. De pestkoppen uit Schoonebeek zaten wederom bij haar op school en bombardeerden Tessa ook daar tot kop van jut.

"Ik was een tijdje gestopt met zelfbeschadigen, maar ineens kwam het terug. En erger nog: de behoefte om het te doen was heftiger. Ik gebruikte scherpere voorwerpen, sneed mezelf minstens een keer per dag en maakte meerdere en grotere wonden tegelijk. Vooral op m'n benen. Maar ik trok er dan een lange broek overheen en niemand zag iets.''

De littekens op de armen van Tessa zijn goed zichtbaar (Rechten: Merijn Slagter/RTV Drenthe)

Geen voldoening

De vertrouwenspersoon kon ondanks goede gesprekken niet voorkomen dat Tessa zichzelf bleef beschadigen en deed daarom suggesties die misschien een alternatief konden bieden. "Zoals een elastiekje om m'n pols doen en ermee tegen de huid tikken. Of een ijsklontje op m'n huid drukken. Ik heb het geprobeerd, maar het gaf me niet de voldoening die ik voelde als ik mezelf sneed", legt ze uit. Haar eigen gezondheid stelde Tessa bovendien niet eens voorop. "Ik wilde vooral dat mijn ouders dachten dat het goed met me ging. Ze lagen en scheiding en ik wilde niet dat ze ook nog met mijn problemen te maken kregen."

Toen die scheiding er eenmaal doorheen was, was Tessa's vader onverbiddelijk: hij wilde geen contact meer met haar, Tessa's broertje en hun moeder. Dat liet hij via een berichtje op Facebook Messenger weten. "Daar heb ik wel veel verdriet van gehad", vertelt ze. Mede daardoor ging het slechter en slechter met haar. Tessa's moeder zag de situatie thuis moedeloos aan en schakelde Accare in, waar Tessa ditmaal een therapietraject inging. "Dat was goed voor me, want ik was zelf te bang om hulp te vragen omdat ik anderen niet tot last wilde zijn."

Als ik eerlijk was geweest over mijn zelfmoordpogingen, was het misschien bij die ene poging gebleven" Tessa - Snijdt zichzelf al jaren

Achteraf had ze daar meer baat bij gehad als ze eerlijker was geweest, geeft ze toe. "Ik vertelde bijvoorbeeld niet over mijn zelfmoordneigingen en -pogingen. Als ik dat wel zou hebben gedaan, was het misschien bij die ene poging gebleven", gaat Tessa verder. Op haar vijftiende deed ze namelijk een tweede poging om haar leven te beëindigen, ditmaal door allerlei pijnstillers tegelijk in te slikken voordat ze ging slapen. "Maar ik werd de volgende dag gewoon weer wakker. Diezelfde avond probeerde ik het wéér met meer pillen, maar toen werd ik alleen maar misselijk. Een zielige poging, achteraf."

Foto van de website van de zelfmoordpreventielijn 113. (Rechten: ANP)

Snijden met stanleymesjes

Hoewel Tessa's moeder van die zelfmoordpogingen niets wist, waren zij en Tessa wel van mening dat er professionelere hulp moest komen. "Zij voelde zich ook machteloos omdat ik mezelf bleef snijden. Daarom werd ik uiteindelijk in de kliniek van een crisisafdeling in Smilde opgenomen", weet Tessa zich te herinneren. Dat gebeurde nadat ze haar armen thuis had opengesneden met stanleymesjes. In die kliniek kwam het hoge woord eruit. "Daar heb ik toegegeven dat het niet alleen zelfbeschadigen was wat ik deed, maar dat ik eigenlijk een einde aan mijn leven wilde maken."

In mijn boek wilde ik graag vertellen wat er in het hoofd kan omgaan van iemand die in zichzelf snijdt" Tessa - Snijdt zichzelf al jaren

Die opname in Smilde was het begin van een hectische periode waarin Tessa op verschillende locaties woonde, en het afwisselend redelijk goed of heel slecht met haar ging. Zo woonde ze na haar behandeltraject in Smilde onder meer in een begeleid wonen-locatie in Elim, een pleeggezin in Beilen en weer thuis bij haar moeder en broertje. Maar ook thuis kon ze nooit lang blijven zolang er niets veranderde. Het zelfbeschadigen stopte weleens een aantal weken of maanden, maar kwam altijd als sluipmoordenaar weer terug.

Boek

Over zelfbeschadigen bestaan veel vooroordelen, concludeerde Tessa in de jaren die achter haar liggen. Het zette haar ertoe aan om een autobiografie te schrijven, die in november verschijnt. "Ik wilde graag vertellen wat er in het hoofd kan omgaan van iemand die in zichzelf snijdt", zegt ze. "Toen ik erover schreef, merkte ik dat het niet altijd even fijn was om geconfronteerd te worden met je eigen zwaktes. Ik hoop dat mensen beter begrijpen waarom iemand zichzelf beschadigt, want het wordt soms heel eenvoudig afgedaan als aandachttrekkerij. Het ligt helaas veel dieper."

De littekens die op Tessa's armen zichtbaar zijn, hebben haar voor het leven getekend. Dagelijks kwamen er nieuwe wonden bij, omdat ze steeds een uitweg zocht in het leven waarin ze niet wist welke plek ze daarin moest innemen. Alsof het zo heeft moeten zijn, heeft ze nu wel een echt doel in het leven. "Ik wil in de toekomst graag werken met jongeren van twaalf tot achttien jaar die met psychische problemen kampen. Daar volg ik nu ook een opleiding voor", vertelt ze trots. "Maar", vult ze terecht aan, "eerst mijn eigen leven weer helemaal goed op de rit krijgen."

Daarvoor breekt een belangrijke periode voor Tessa aan, zegt ze vanuit de dak- en thuislozenopvang. "Over ruim een week krijg ik een intensieve traumabehandeling. Dat wordt heel heftig, maar ik heb echt goede hoop dat ik daar goed uit ga komen", klinkt het hoopvol

Succesje

Op dit moment heeft ze zich al drie maanden niet meer gesneden en dat is volgens haar een stap in de goede richting. "Door kleine stapjes te zetten, hoop ik m'n leven weer te kunnen oppakken. Een eigen huisje en een hondje, daar droom ik van. Ik heb de afgelopen jaren zoveel tegenslagen gehad, een succesje zou nu weleens fijn zijn."

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.

