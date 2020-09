Fieten Olie wil nieuw tankstation bouwen in Rolde, mogelijk met fastfoodketen

Bij het nieuwe tankstation komen faciliteiten voor zowel personenauto's als vrachtverkeer. Daarnaast onderzoekt Fieten of het mogelijk is om elektrische snellaadpalen te plaatsen en waterstof tanken mogelijk te maken. Ook komen er wasboxen bij het tankstation.

'Dit jaar nog bouwen'

Volgens eigenaar Richard Fieten van Fieten Olie zijn de plannen in een vergevorderd stadium. "We zijn nu de vergunningaanvraag aan het voorbereiden. Die moet begin volgende week de deur uit gaan. Maar alles valt binnen het bestemmingsplan, dus we verwachten dat de vergunning snel rond zal zijn", aldus Fieten. Als het aan de eigenaar ligt, begint Fieten dit jaar nog met de bouw van het nieuwe tankstation.

Fieten Olie is de laatste tijd bezig met het uitbreiden van het aantal locaties. Onlangs kondigde Fieten aan dat er er in de buurt van Steenwijk plannen zijn voor een groot tankstation met faciliteiten voor waterstof en elektrische auto's. Ook komen er nieuwe stations in Oude Pekela en Hardenberg. Rolde zelf telt al twee tankstations: de Tango in het midden van het dorp en een Esso langs de N33.

Fastfoodketen in Rolde?

Behalve het tankstation heeft de gemeente Aa en Hunze ook plannen voor een horecalocatie op het terrein. Raadslid Arie Fonk (D66) stelde vragen aan de wethouder over de komst van een fastfoodketen. Volgens wethouder Bas Luinge zijn die plannen nog maar weinig concreet en kan hij er nog niets over zeggen. Wel bevestigt hij de gesprekken over het nieuwe tankstation, na vragen van D66 daarover tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond.