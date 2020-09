Vakantiewoningen Holle Drift Schipborg tot en met 2025 in sociale huursector

Vakantiepark de Holle Drift in Schipborg mag een woonwijk worden. De gemeenteraad van Aa en Hunze stemde vanavond tijdens de raadsvergadering unaniem voor het nieuwe bestemmingsplan van het terrein. De recreatiewoningen veranderen voor de komende vijf jaar in sociale huurwoningen.

Op de Holle Drift staan achttien recreatiewoningen die volgens wethouder Henk Heijerman allemaal permanent bewoond worden. De mensen die er wonen, betalen huur aan de eigenaar van het park. Aangezien er weinig toekomst is voor recreatie op het vakantiepark, wil de gemeente er graag een woonwijk van maken. Volgens de gemeente is het voor het eerst dat er in Drenthe een vakantiepark verandert in een woonwijk.

Energievriendelijkere woningen

De bestaande woningen blijven op het terrein staan, maar krijgen een woonfunctie in plaats van een recreatieve functie. Het is nu officieel verboden om permanent in de huizen te wonen. Met het nieuwe bestemmingsplan mag dat wel. De eigenaar van de woningen heeft toegezegd alle achttien huizen energievriendelijker te maken. Ook mogen de woningen tot maximaal honderd vierkante meter worden uitgebreid, als ze daardoor duurzamer kunnen worden. De recreatiewoningen liggen nu in een bosrijk gedeelte van Schipborg en de gemeente wil het groene karakter van de nieuwe wijk behouden.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn positief over de transformatie van de Holle Drift naar een woonwijk. Wel hadden enkele partijen vragen over wat er gaat gebeuren na 2025. Volgens wethouder Henk Heijerman mag de eigenaar van de woningen na vijf jaar beslissen wat hij met de Holle Drift doet. Het is dan dus niet meer verplicht om de sociale huur in stand te houden. "Maar het moet wel binnen het bestemmingsplan passen. De eigenaar mag na 2025 niet bijvoorbeeld torenflats op het terrein plaatsen", aldus Heijerman. De kosten voor het veranderen van het recreatiepark naar een woonwijk worden betaald door de eigenaar van de Holle Drift.

Vitale Vakantieparken

Het plan voor de Holle Drift valt binnen het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarin wordt gekeken of vakantieparken die weinig toekomst hebben een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Parken die wél een recreatieve toekomst hebben worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen. De Provincie Drenthe en zeven Drentse gemeenten dienden vorig jaar een aanvraag in voor een Regio Deal bij het Rijk. Met 10 miljoen euro hoopt Drenthe vakantieparken een impuls te geven. Volgens de indieners is de aanpak van vakantieparken in Drenthe essentieel, omdat een deel van de parken zich in een neerwaartse spiraal bevindt.

