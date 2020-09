Nieuw onderkomen voor huurders Biochron na maandenlange onzekerheid

Dat bleek vanavond tijdens de raadscommissie van de gemeente. Vorig jaar december kregen de huurders, vier partijen in totaal, te horen dat ze het Biochron moesten verlaten omdat de gemeente het pand wil slopen. Maandenlang zaten de huurders in onzekerheid, want tot voor kort was er geen alternatief voor ze.

Energieslurper

Het Biochron slurpt energie en de energierekening loopt dan ook op. De gemeente wil de kelders van het gebouw wel behouden voor het Centrum Beeldende Kunst (CBK), dat nog moet verhuizen.

Vanavond besprak de raadscommissie de motie van D66 en GroenLinks, die hadden verzocht om de sloop tegen te houden tot er een alternatieve plek voor de ondernemers was. Daarnaast vroegen beide partijen zich af of de huurders in het Biochron konden blijven tot de slotdag van lichtfestival China Lights, dat van medio januari tot april wordt gehouden, zodat het park geen lege entree heeft.

Zo snel mogelijk verhuizen

Als het aan wethouder Jisse Otter ligt, verhuizen de ondernemers zo snel mogelijk naar hun nieuwe plek. "We willen niet meer met die hoge kosten zitten. Als ze langer blijven en we nog een hele winter met die energierekening zitten, is dat zo 100.000 euro. Dat is ook weer niet de bedoeling", zegt Otter duidelijk. "Het probleem van het pand is dat de verwarming of op volle toeren draait of helemaal uit staat, daarom willen we ervan af. Zodra de huurders weg zijn, draaien we de gaskraan dicht."

Raadpartijen CDA en LEF! waren het daarmee eens. "De organisatie van het China Lights-festival is vast zelf creatief genoeg om iets moois te verzinnen voor de ingang", aldus LEF-fractievoorzitter Jenneke Ensink.

(Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Huurders blij met alternatieve plek

Ingo Leth, huurder van het eerste uur, is blij met het alternatief. "Ik denk dat we er zo goed uitgekomen zijn. We mogen Villa Lindenhof gebruiken als voorwaarde dat wij zelf de aanpassingen doen", legt hij uit. De gemeente Emmen heeft vanwege de penibele financiële situatie zelf geen geld om de villa aan te pakken.

"Maar het doen van die aanpassingen moet voor ons wel uit kunnen natuurlijk, dus daar gaan we nog naar kijken. Ik vind het wel jammer dat we niet mogen blijven tot China Lights is afgelopen. Ik vind dat slecht staan, zo'n lege entree."

"We moeten nog wel in gesprek nog met de gemeente over een aantal zaken", gaat Leth verder, "Zoals wanneer we nu echt geacht worden te verhuizen. Als dat januari is, mag ik nu wel alvast beginnen met inpakken."

