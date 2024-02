Autobestuurder rijdt in op man in Emmen, mogelijk met opzet

Politieagenten hebben gisteravond een gewonde man gevonden bij een woning aan de Asserbrink in Emmen. Het slachtoffer was even daarvoor verzeild geraakt in een conflict. Daarna is hij mogelijk doelbewust aangereden.

De autobestuurder die bewust op de man zou zijn ingereden, is even later opgespoord en aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Emmen, meldt een woordvoerder van de politie.

Waarom hij bonje had met zijn 27-jarige plaatsgenoot en mogelijk met opzet op hem inreed, is niet bekend. De politie verhoort de verdachte om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Zijn auto is in beslag genomen.