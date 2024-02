'Klimaatdemonstranten krijgen minder steun dan protesterende boeren'

Klimaatdemonstranten kunnen in Drenthe op minder steun rekenen dan protesterende boeren. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Een kwart van de Drentse respondenten steunt de acties van klimaatdemonstranten, terwijl boeren kunnen rekenen op steun van bijna de helft van de respondenten.

Volgens Extinction Rebellion is de organisatie niet uit op de populariteitsprijs en vragen ze juist aandacht voor het probleem. "Door onze acties is er meer aandacht voor de klimaat- en ecologische crisis dan ooit en staat het onderwerp fossiele subsidies vol op de politieke agenda."

'Veel boeren, dus meer steun'

Jos Ubels van Farmers Defence Force vindt het niet gek dat de boeren door de Drentse respondenten meer gesteund worden dan landelijk het geval is. "In Drenthe wordt veel beheerd door boeren, daardoor is er meer steun voor de agrarische sector."

Ubels is van mening dat de boer natuurlijk liever met de trekker op het land wil rijden, dan op de snelweg, maar dat je als boer soms niet anders kan. "Als je structureel wordt genegeerd, dan moet je soms actie ondernemen."

'Binding met problemen van boeren'

Zowel boeren als klimaatdemonstranten hebben de afgelopen tijd snelwegen geblokkeerd. Toch kunnen klimaatdemonstranten ook hier rekenen op weinig sympathie voor hun acties. Zes procent van de Drentse respondenten zegt deze acties volledig of grotendeels te steunen. Boeren die snelwegen blokkeren kunnen op meer steun rekenen: 29 procent van de respondenten zegt hen te steunen.

"Mensen vinden ons vaak raar, wie gaat er nou een snelweg blokkeren", zegt Extinction Rebellion Drenthe in een schriftelijke reactie. De organisatie betreurt het dat er 'kennelijk weinig steun' is voor de acties van de klimaatgroep, juist omdat de leden opkomen 'voor het gemeenschappelijk belang en dat van onze kinderen en kleinkinderen'. "We zitten daar omdat we ons verschrikkelijk veel zorgen maken over waar het naar toe gaat in de wereld, we zijn de aarde aan het vernielen."

Er is nagenoeg geen steun voor boeren die afval op snelwegen dumpen en asbest verbranden uit protest. Zowel in Drenthe als landelijk gezien kunnen zulke acties nauwelijks op steun rekenen. Twee derde van de respondenten vindt dat boeren die brandstichten op de snelweg of asbest dumpen direct voor de rechter zouden moeten komen. Landelijk gezien is dat driekwart.

Volgens Agractie is er meer binding met de problemen van de boeren, dan voor het klimaat. "Boeren zijn verweven in de plattelandssamenleving en ook mensen uit de stad hebben nog regelmatig boerenroots of mensen uit de agrarische sector in hun omgeving. Dat geeft meer binding met de problemen onder boeren. Effecten van het beleid worden direct gezien en ervaren. Klimaat is vrij abstract. We hebben er als klein land ook nauwelijks invloed op. Dat zou kunnen verklaren waarom boerenacties een breed draagvlak hebben."

Hardere taal, minder sympathie

Hoewel uit het onderzoek voortkomt dat de helft van de Drentse respondenten minder sympathie heeft voor de protestacties door de harde taal van de boeren, voelt het voor Ubels niet alsof de boeren op minder steun kunnen rekenen dan voorheen. Hij denkt dat de politiek bijdraagt aan meer sympathie voor de boeren. "Kijk maar naar het stemgedrag van de mensen, die op PVV en BBB stemmen, partijen die voor verandering zijn. Nederlanders willen niet dat boeren eraan gaan."