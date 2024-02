De mol blijft het liefst onzichtbaar, maar is toch weer duizenden keren gespot

Het weer werkte afgelopen weekend niet helemaal mee, maar toch hebben de nodige mensen mollen en molshopen geteld in en om de tuin. Het was de zesde landelijke mollentelling.

Mensen die een mol zagen in de tuin konden dat aangeven via tuintelling.nl. In Drenthe deden 44 mensen mee via deze site. "Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van heel Nederland", zegt woordvoerder Anne Bus van de Zoogdiervereniging. "Er is in Drenthe goed geteld."

Tellen in en buiten de tuin

Via tuintelling.nl gaven de Drentse waarnemers tussen de 5 en 20 molshopen door. Landelijk kwamen er 555 tellingen vanuit de tuin binnen. De meeste werden gedaan vanuit Noord-Holland, gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland. Limburg, de provincie die vorig jaar aan kop ging, eindigt dit jaar op de tiende plek.

Tellingen buiten de tuin waren aan te geven via het mollenmeldpunt op Waarneming.nl. Daaruit blijkt dat in Drenthe dit weekend een kleine 2.300 mollen, verspreid over 70 locaties, zijn geteld. Tijdens de mollentelling vorig jaar waren dat er meer dan het dubbele. Het weer heeft mogelijk invloed gehad op de resultaten, zegt Bus van de Zoogdiervereniging. "Zondag was regenachtig, terwijl het vorig jaar perfect weer was. Bovendien vierden we toen het vijfjarig jubileum."

In Beilen werd bij een waarneming 275 mollen gadegeslagen. Dat is de hoogste telling in onze provincie.

Verspreiding

Het aantal gevonden molshopen was landelijk met ongeveer 80.000 ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, stelt de Zoogdiervereniging, die samen met Tuintelling.nl en Waarneming.nl, de initiatiefnemer is.