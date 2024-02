Oranjefeesten in Zuidbarge: 'liefde voor de Oranjes werd er met de paplepel ingegoten'

Heel Emmen bereidt zich voor op Koningsdag, over krap twee maanden. Als er één plaats binnen de gemeente is waar ze weten hoe ze een Oranjefeestje moeten vieren, dan is het Zuidbarge.

Onder leiding van de plaatselijke Oranjevereniging, die 75 jaar bestaat, werd altijd stevig uitgepakt op de verjaardag van koningin en nu de koning. Hoe hebben ze dat beleefd door de jaren heen? We spraken drie inwoners.

Jan Omvlee: de republikein die de vlag hees

De liefde voor het Oranjehuis werd er op school bij iedereen met de paplepel ingegoten. Net als religie, zegt voormalig dorpsvoorzitter Jan Omvlee lachend. "We wisten daarom alles van ze. Als er een jarig was, als ze op reis gingen, enzovoort."

Omvlee is van oorsprong geboren in Oranjedorp, maar verhuisde als kind met zijn familie mee naar Zuidbarge in 1948. Een jaar later werd de Oranjevereniging opgericht. In die tijd schoten ze door heel Nederland als paddenstoelen uit de grond.

De Tweede Wereldoorlog was net voorbij en na jaren van ellende was er weer ruimte voor vertier. Maar hoe organiseer je dat? De Nederlandse samenleving was verdeeld in verschillende geloofsgroepen of overtuigingen, die zich niet veel met elkaar bemoeiden. "Maar het Oranjehuis stond min of meer boven al die partijen, werd als neutraal beschouwd", legt Omvlee uit. "Of het een bindmiddel was van het naoorlogse Nederland? De bevolking voelde dat in ieder geval wel zo."

Hoewel zijn geboorteplaats anders doet vermoeden, heeft Omvlee nooit veel gehad met het koningshuis, bekent hij. Soms 'offerde' republikein Omvlee zich op voor het grotere goed. "Mijn toenmalige overbuurman hees altijd de vlag als het weer zo ver was. Maar hij had een zoon in Oostenrijk, die hij regelmatig bezocht. Zag ik hem met de sleutels over straat naar mij slenteren. Zeg Jan, zou jij zo goed willen zijn? Wat een dorp. Een republikein die dan maar de vlag in top hijst, haha."