Stichting Walkyre Echo's opnieuw in onzekerheid over nieuwe voorstelling

Een flinke domper voor Stichting Walkyre Echo's uit Eext. De stichting heeft te horen gekregen dat er geen subsidie komt vanuit de Drentse gemeenten voor hun nieuwe theaterstuk 'Noord op de schaal van Richter'. En daardoor is het maar zeer de vraag of het theaterspektakel in het Groningse Zuidbroek wel door kan gaan.

Vaker uitgesteld

De voorstelling werd al meerdere keren uitgesteld. In oktober vorig jaar werd bekend dat het stuk vooruit werd geschoven vanwege geldgebrek. De première werd daarom doorgeschoven naar april dit jaar, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. En ook nu zit artistiek leider Geke Hoogstins van Walkyre Echo's in een onzekere situatie. "Een groot deel van de financiën hebben we rond, maar of we het echt door kunnen laten gaan is echt nog de vraag. Juist ook omdat we niet weten wat de coronacrisis ons nog brengt. De kaartverkoop is erg onzeker."

Drie jaar aan gewerkt

'Noord op de schaal van Richter' is een theaterstuk dat wordt opgevoerd in een theaterhal in het Groningse Zuidbroek en gaat over de aardbevingsproblematiek in Groningen. In de voorstelling worden zang, dans en live muziek versterkt door projecties op een filmscherm van tachtig meter lang. Er wordt al drie jaar lang gewerkt aan het theaterstuk. Ook de cast zit al langere tijd in onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de productie. De hoofdrol zou vertolkt worden door Willemijn Maandag uit Sleen.

Laatste kans

Of het stuk wel of niet doorgaat lijkt nu af te hangen van twee laatste subsidieverstrekkers, namelijk het Kickstart Cultuurfonds en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Als deze partijen geen geld verstrekken, wordt de stekker uit het project getrokken. Op 21 september wil Hoogstins een knoop doorhakken. "Het is net als bij het maken van een schilderij, je wilt het afmaken en laten zien. Als dat niet doorgaat zou het ontzettend jammer zijn. Het stuk komt van heel diep binnenuit."

Stichting Walkyre Echo's boekte de afgelopen jaren successen met voorstellingen als Terugkeer naar Gaya en danstheaterspektakel Walkyre Echo.

Lees ook: