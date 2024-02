Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft nieuw dagcentrum: 'Ontzettend wennen'

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft een nieuw dagcentrum. Belangrijk voordeel is dat patiënten niet meer op een bed de operatiekamer ingaan, maar in eigen kleding met een dierbare in de 'lounge' kunnen blijven, in afwachting van de operatie.

Nadat de patiënt wordt geroepen, kan hij of zij lopend naar de operatieruimte. Dan volgt pas het moment van omkleden in speciale operatiekleding en uiteindelijk de operatie. "Ze voelen zich zo lang mogelijk nog zichzelf en zo kort mogelijk patiënt", licht leidinggevende Gea de Jonge toe.

Het dagcentrum is vandaag voor het eerst in gebruik. "Het is heel mooi geworden", oordeelt De Jonge. "Alles is nieuw, schoon en ruim en de sfeer is anders. Ik ben ontzettend blij en een trotse vrouw."

'Een grote verandering'

Voorheen werden operatiepatiënten via twee afdelingen opgenomen, nu volgen ze één route naar hetzelfde dagcentrum. "Ze nemen plaats in de ontvangstruimte, een vriendelijke huiskamer. Samen met familie wacht de patiënt tot-ie aan de beurt is. Diegene gaat lopend naar de operatiekamer, niet meer in een bed. Tót dat moment blijft familie er bij. Een grote verandering."

De nieuwe opzet lijkt ook in goede aarde te vallen bij patiënten, zo merkt De Jonge op. "Een mevrouw gaf al aan: 'Wat vind ik dit fijn'. Het gevoel van mensen is denk ik veel prettiger, want je blijft zo lang mogelijk in eigen kleiding en op het laatst ga je naar de afdeling."

Even wennen