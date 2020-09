Aa en Hunze wil kleine windmolens bij boerenbedrijven toestaan

Agrariërs in het buitengebied van de gemeente Aa en Hunze mogen mogelijk binnenkort kleine windmolens bij hun bedrijf neerzetten. Het college van Aa en Hunze heeft dat vanavond voorgesteld aan de gemeenteraad. Andere bedrijven of inwoners die zo'n windmolen willen hebben, moeten nog even geduld hebben.

Met een kleine windmolen kunnen bedrijven of particulieren zelf windenergie opwekken. De minimolens mogen als het aan Aa en Hunze ligt een ashoogte krijgen van maximaal vijftien meter en alleen in het buitengebied worden geplaatst. De gemeenteraad besluit later over het toestaan van de windmolens.

Alleen bij boeren?

De partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast over het plan van het college, maar vragen zich vooral af waarom er alleen kleine molens bij agrarische bedrijven mogen komen. Wat als andere bedrijven of inwoners in het buitengebied interesse hebben? Volgens wethouder Henk Heijerman is er bewust gekozen om de kleine windturbines eerst bij boerenbedrijven toe te staan. "Maar we proeven dat dat er wensen liggen bij andere bedrijven. Wat we nog meer kunnen doen, gaan we binnenkort eens op de rol zetten", vertelt Heijerman.

Niet overal

Belangrijk is volgens Heijerman dat er veel rekening gehouden gaat worden met de impact van de windmolens op het landschap. Per geval zal volgens de wethouder worden beoordeeld of een agrariër met het landschapselement in het achterhoofd een kleine windmolen mag plaatsen. De windmolens mogen maximaal op 75 meter buiten een bouwvlak gebouwd worden, maar bijvoorbeeld niet als ze te dicht bij woningen of andere bedrijven komen te staan.

Ook mogen de windmolens niet gebouwd worden in gebieden die zijn aangemerkt als waardevol beekdal of op essen. Na een zienswijze van netbeheerder TenneT mogen de kleine windmolens ook niet in de buurt van grote windturbines of te dicht in de buurt van het hoogspanningsstation in Gasselternijveen worden neergezet.

Volgende in de rij

Aa en Hunze is in Drenthe niet uniek in de plannen voor kleine windmolens. In de provincie duiken ze op meer en meer plekken op. Midden-Drenthe had in 2011 al de Drentse primeur met het verlenen van een vergunning en een akkerbouwer uit Fort plaatste in 2017 een kleine windmolen. Eerder dit jaar stemde de gemeente Tynaarlo in met plannen voor de bouw van kleine windmolens en ook in Coevorden mag het al.

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe steunen het bouwen van kleine windmolens sinds eind vorig jaar actief en in de provincie Groningen staan de minimolens al langer rondom boerenbedrijven. De kleine, persoonlijke windmolens worden door deskundigen gezien als een belangrijk onderdeel van de energietransitie.

