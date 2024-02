Van Oostrum keert terug op vertrouwde bodem voor onthulling FC Emmen-eretegel: 'Dit is dubbel mooi'

Van Vilsteren en Lukkien gingen hem voor

Toevallig of niet, voor de Amsterdammer zal vrijdagavond rondom de onthulling een boel samenkomen. Niet alleen omdat met FC Emmen en SC Cambuur twee voormalige clubs van Van Oostrum in actie komen, maar ook omdat de onthulling voor een trip down memory lane zorgt. "Wedstrijden tussen FC Emmen en Cambuur waren in mijn tijd altijd bijzonder, het ging er namelijk flink om weg", lacht hij.

'Door de benen'

Een van de bijzonderste doelpunten die Van Oostrum in het Emmen-shirt maakte, was tegen de Leeuwarders. "Dat was in november 1996", blikt hij terug. "We stonden in de rust met 0-2 achter, maar in de tweede helft draaiden we het om door goals van René Grummel, Mika Nurmela en mij. Een heel rare, maar ook mooie goal, want ik scoorde via m'n hak door de bal bij Cambuur-doelman Wim de Ron door de benen te tikken", weet hij nog. "Veel spelers van Cambuur kende ik nog uit mijn tijd daar."