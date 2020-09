Emmen met bewoners Oldersheem in gesprek over huishoudhulp Thalia

De gemeente Emmen en wethouder Guido Rink gaan in gesprek met de bewoners van woonzorgcentrum Oldersheem over de problematiek rondom Thalia Thuiszorg.

Via RTV Drenthe deden de bewoners vorige week beklag over de situatie. Volgens hen was de schoonmaakhulp en vooral de planning daarvan in de zomervakantie niet op orde. Ook de communicatie liet volgens hen te wensen over. Raadspartijen VVD en PvdA stelden er vanavond tijdens de commissievergaderingen vragen over.

Ook coronacrisis maakt planning lastiger

"We zijn op de hoogte en hebben ook gesproken met Thalia", antwoordde Rink. "Het blijft lastig om de planning rond te krijgen en nu met de coronacrisis al helemaal. We hebben voorafgaand aan de zomervakantie in alle huis-aan-huisbladen nog geadverteerd om personeel te werven."

"Het devies luidt nu ook heel terecht: heb je klachten, blijf je thuis. Dus als je dan als organisatie op één dag drie personeelsleden hebt die bellen dat ze verkouden zijn, sta je voor het blok", zegt Rink. "Maar communicatie blijft belangrijk en die moet vooral goed zijn. Daar heeft het aan geschort."

De wethouder laat weten met de bewoners in gesprek te willen. "Vanuit Oldersheem is een groter aantal klachten ingediend. Deze zijn niet allemaal even goed afgehandeld."

'Beter afstemmen'

Rink geeft aan dat drieduizend cliënten vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruikmaken van huishoudelijke hulp van Thalia. "Er er zijn twaalf klachten binnengekomen. Die moeten we natuurlijk serieus nemen, maar om even de proportie aan te geven."

Om volgend jaar hetzelfde probleem te voorkomen, worden er ook gesprekken gevoerd met de andere betrokken partijen. "We hebben het over een grijs gebied", stelt Rink. "De zorgverzekering is erbij betrokken, wij vanuit de Wmo maar ook de Wlz (wet langdurige zorg). En op die randjes schuurt het. We moeten dat met de hoofdaanbieders en instellingen beter op elkaar afstemmen."

Lees ook: