Man (29) uit Hoogeveen verdacht van brandstichting boerderij bekende ondernemer

Een 29-jarige man uit Hoogeveen wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar september een woonboerderij aan de Noordeind in Emmen in brand heeft gestoken. Het gaat om de woning van de Emmer ondernemer Vasco Rouw.

De verdachte werd op 16 januari opgepakt, korte tijd later was hij weer vrij. Hij is nog wel verdachte, laat een woordvoerder van de politie weten. "Het onderzoek loopt nog. Daarin moeten nog stappen worden gezet."